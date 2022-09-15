الجزيرة ينتزع فوزا مستحقا أمام العين في أقوى المواجهات

المصدر: أبوظبي-أحمد عيسى تصوير سيف الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق الجزيرة فوزا مستحقا على ضيفه العين 2-1 في لقاء الفريقين مساء اليوم بالجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مباراة قوية شهدت حضورا جماهيريا حاشدا، نال فيها "فخر ابوظبي" الأفضلية بعد تفوقه في الأداء والنتيجة، وتمكن من إحراز الثنائية عن طريق، عبد الله رمضان وعلي مبخوت ق 19 وق 52، وللعين لابا كودجو ق 39، بالنتيجة رفع الجزيرة رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر الشارقة، وبقى العين في 4 نقاط متراجعا للمركز الخامس، وشهدت المباراة طرد بندر الأحبابي قائد العين بالبطاقة الحمراء المباشرة في الشوط الثاني.

بالعودة إلى اللقاء ومنذ صافرة البداية، كشف الفريقان عن رغبتهما في الفوز بأداء هجومي مفتوح، وكان الجزيرة الأوفر هجوما، والأفضل تنظيما في وسط الملعب، لكن العين كان صاحب المبادرة الهجومية الأخطر عن طريق لابا كودجو والتي ابعدها علي خصيف، وجاء الرد من صاحب الأرض سريعا بهجمة قادها عمر تراوري أنتهت بتسديدة تصدى لها خالد عيسى ببراعة.

ومع تواصل دقائق اللعب تمكن الجزيرة من إحراز هدف التقدم الأول بتسديدة صاروخية من صاحب اليسارية المميزة عبد الله رمضان سكنت سقف المرمى في الدقيقة 19، لتشتعل المباراة أكثر مع مواصلة أفضلية صاحب الأرض، وأنتظر العين حتى الدقيقة 39 لإدراك التعادل من ضربة رأسية قوية بواسطة لابا كودجو وكانت أخر الأحداث المهمة في الشوط الأول.

وفي الحصة الثانية، عاد الفريقان أكثر قوة ورغبة في هز الشباك خاصة الجزيرة الذي تفوق في الضغط على مرمى ضيفه، وتمكن سريعا من العودة للمقدمة بإحراز الهدف الثاني الذي حمل توقيع علي مبخوت في الدقيقة 52، وسط إعتراض عيناوي على وجود مخالفة سبقت الهدف.

وقبل أن يفيق العين من صدمة الهدف الثانى تلقى صدمة اخرى بطرد قائده بندر الأحبابي بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 60 لينال الجزيرة المزيد من الأفضلية والتفوق في أرضية الملعب ويواصل تفوقه في الإستحواذ وقيادة الهجمات، مع تراجع العين الذي أعتمد على الهجمات المرتدة لإدراك التعادل لكن الجزيرة ظل الأكثر خطورة وتماسكا في كل خطوطه وفي صناعة الفرص التي لم يحسن إستثمار البعض منها رغم محاولات الفريق الضيف في العودة للقاء لكن دون جدوى، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بتفوق وفوز الجزيرة في مباراة مثيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز