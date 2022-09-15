خورفكان والعميد يرفضان "النصر" ويرضيان بالتعادل
خيمت نتيجة التعادل السلبي على مباراة خورفكان وضيفه النصر خلال المباراة التي أقيمت بملعب صقر بن محمد القاسمي في خورفكان ، ويعتبر هذا التعادل " السلبي" الأول في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم ، ليرفع النصر رصيده الى 5 نقاط فيما وضع خورفكان النقطة الأولى في رصيده بعد تعرضه لهزيمتين خلال الجولتين الماضيتين .
وانتهى الشوط الأول كما بدأ دون اهتزاز الشباك التي ظلت عصية على لاعبي كل فريق ، وقلت الفرص الحقيقية طوال زمن الشوط الأول عدا الكرة التي وجدها البرازيلي رفائيل دودو مهاجم خورفكان وهو في مواجهة حارس النصر احمد شامبيه و اطاح بها خارج المرمى بطريقة غريبة في الدقيقة 13 ، في وقت ارتطمت فيه كرة لاعب النصر ريان مينديز والتي ارتطمت بعارضة حارس خورفكان احمد حمدان في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة سلبية 0/0
ولم يشهد الشوط الثاني تغييراً على لوحة المباراة الصفرية على الرغم من تحركات اللاعبين مع انتهاج الأجهزة الفنية لاتباع طرق دفاعية حدت من خطورة المهاجمين ليكسب كل فريق نقطة.