شراكة بين مؤسسة دبي الرياضية وتعاونية الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت مؤسسة دبي الرياضية، الذراع الاستثمارية لنادي شباب الأهلي، اتفاقية شراكة مع تعاونية الاتحاد، بحضور هشام القاسم رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي الرياضية عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، وخالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، والدكتور خالد الزاهد المدير الإداري لنادي شباب الأهلي، والدكتور سهيل البستكي مدير السعادة والتسويق بتعاونية الاتحاد، والمهندسة مدية أحمد المري مدير قطاع الاستثمار بنادي شباب الأهلي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، في مجالات الاستثمار في قطاع التجزئة، والمجالات الأخرى التي تنشط فيها تعاونية الاتحاد، والتنسيق لتحقيق المصالح المشتركة للطرفين، وتأتي في إطار الخطة الهادفة إلى تعزيز القدرات التسويقية لنادي شباب الأهلي، عبر مؤسسة دبي الرياضية، بالدخول في شراكات استراتيجية مع المؤسسات الوطنية التي تعمل في مختلف المجالات.

وأبدى هشام القاسم سعادته بتوقيع الاتفاقية، مع تعاونية الاتحاد التي تعتبر واحدة من المؤسسات الاقتصادية المتميزة، والتي تحرص دائماً على القيام بدورها الاجتماعي، متمنياً أن تحقق الاتفاقية الأهداف المشتركة التي يطمح إليها الجانبان.

وقال: نحرص في مؤسسة دبي الرياضية على مد جسور التعاون مع كل المؤسسات الاقتصادية في بلادنا، ونسعد كثيراً بالدخول في شراكات استراتيجية نأمل أن تعود بالنفع علينا وعلى شركائنا.

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