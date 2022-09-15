احتراف حارس مرمى خورفكان بنادي غرناطة الإسباني

المصدر: وام

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ثمن مجلس الشارقة الرياضي احتراف خالد سالم البلوشي حارس مرمى خورفكان الرياضي بنادي غرناطة الإسباني، أحد أندية دوري الدرجة الثانية بفريق الرديف ليعزز تواجد اللاعبين الإماراتيين في الدوريات الإسبانية من أجل تقديم لاعبين موهوبين من الإمارة في الملاعب الأوروبية.

وأشاد سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بالخطوة التي تعبر عن انفتاح لاعبي الإمارة على الاحتراف في الدوريات العالمية وتحديدا في الدوري الإسباني.

وأثنى على جهود سعادة خليل غانم رئيس شركة خورفكان لكرة القدم ودوره في تمهيد فرصة احتراف اللاعب بصفوف رديف غرناطة وتأكيد ثقته في قدرات خالد البلوشي، والذي يعد أحد المواهب التي برزت في النادي، متمنيا له التوفيق في مسيرته لرفع راية الكرة الإماراتية بشكل عام والإمارة بشكل خاص عبر هذه الخطوة الجديدة والواعدة التي تبشر بمستقبل لاعبي الإمارة في دوريات متقدمة بدولة كروية مثل إسبانيا حاثا اللاعب على أهمية استغلال هذه الفرصة الرائعة.

وأبدى اللاعب سعادته بانتقاله إلى نادي غرناطة الإسباني معتبرا ذلك بمثابة نقلة كروية كبيرة له وتحديا من أجل إثبات الذات بخصوله على هذه الفرصة المميزة متقدما بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي ونادي خورفكان على الوصول إلى مرحلة الاحتراف والحرص على بذل قصارى الجهود مع ناديه الجديد وتقديم أفضل المستويات.

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