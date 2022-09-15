مدرب عجمان: لدي ملاحظات على حالتين للتحكيم

المصدر: عجمان-البيان الرياضي

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أبدى الصربي غوران المدير الفني لفريق عجمان اعجابه بالمستوى الذي خرجت به مباراة فريقه أمام ضيفه الشارقة.

وقال ان الفريقين قدما مستوى رائع، مشيراً إلى ان الشارقة فريق كبير لديه مدرب معروف، وقال ان فريقه لم يكن يستحق الخسارة بما قدمه من مستوى وما صنعه من فرص خلال الشوطين، وأرجع الخسارة لعامل الحظ.

وأبدى غوران ملاحظاته على اثنين من الحالات التحكيمية في المباراة، الأولى عندما عرقل شاهين عبد الرحمن، مهاجم فريقه وليد أزارو في وضع انفراد، حيث يرى ان شاهين يستحق البطاقة الحمراء وليس الصفراء، والثانية بعد تصدي حارس فريقه علي الحوسني لركلة الجزاء حيث كان الحكم يريد مراجعة تنفيذ الركلة ومعرفة ان كان الحوسني تحرك من خط المرمى أم لا؟ وبشكل مفاجئ تم تنفيذ الركنية التي سجل منها الشارقة الهدف الثالث.

وقال غوران، ان ما حدث لا يخرج عن طبيعة كرة القدم وانه فخور بفريقه رغم عدم رضاه بالنتيجة.

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