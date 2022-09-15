كوزمين: مباراة ممتعة بـ 5 أهداف

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

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وصف الروماني كوزمين أولاريو المدير الفني لفريق عجمان، مباراة فريقه أمام مضيفه عجمان التي انتهت بفوز الشارقة 3-2، بالممتعة لما تميزت به أسلوب مفتوح نتح عنه تسجيل 5 أهداف، زيادة على فرص عديدة للفريقين، وقال ان الفوز كان متاحاً للفريقين من خلال مجريات المباراة والمستوى العام للفريقين.

وأوضح ان فريقه ارتكب أخطاء عديدة، خاصة في الناحية الدفاعية، مشيراً إلى ان مسار المباراة تغير بعد التبديلات التي أجراها في الشوط الثاني، مشيراً إلى ان لاعبيه بذلوا مجهود جيد وظهروا بروح قتالية استحقوا عليها الفوز في النهاية.

وأثنى كوزمين على مستوى فريق عجمان، وقدم التهنئة له ولمدربه غوران على الصورة التي ظهر بها في المباراة، ووصفه بالفريق الجيد الذي يمتلك إمكانيات تساعده لتقديم أفضل المستويات.

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