الوصل ينجو من مفاجأة دبا الفجيرة

المصدر: دبي-علي شدهان تصوير سالم خميس

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح فريق الوصل الأول لكرة القدم، في النجاة من مفاجأة ضيفه دبا الفجيرة، بإدراك التعادل بهدف لمثله جاء من ركلة جزاء سجلها نجمه الدولي فابيو ليما في الدقيقة 72 من زمن المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس في معقل الفهود بزعبيل ضمن الجولة الثالثة لدوري "ادنوك" للمحترفين في الإمارات.

وتمكن دبا الفجيرة من تسجيل هدف السبق عبر لاعبه خالد عبدالله في الدقيقة 57 من زمن المباراة التي لم يظهر فيها الوصل بالصورة المتوقعة على العكس من دبا الفجيرة الذي قدم أداء أكثر من جيد.

وبهذه النتيجة، رفع الوصل رصيده إلى النقطة الخامسة، فيما وضع دبا الفجيرة النقطة الأولى في حسابه بعد مضي 3 جولات من البطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز