الكاسير ينقذ الشارقة من مطب عجمان

المصدر: عجمان-ياسر قاسم تصوير غلام كاركر

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نجح الشارقة في العودة بنقاط الفوز من ملعب مضيفه عجمان بإستاد راشد بن سعيد بعد مباراة مثيرة تبادل فيها الفريقان الأهداف حتى أنهاها الشارقة لصالحه 3-2، بعد أن كان متأخراً 1-2 في بداية الشوط الثاني، ليرفع الشارقة رصيده إلى 9 نقاط "العلامة الكاملة" ليحافظ على صدارة الترتيب وبقي عجمان في نقطة واحدة.

وقدم الفريقان مباراة جيدة، أوفت بوعودها في الأهداف واللعب السريع وكانت هجمات عجمان هي الأخطر خاصة في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل 1-1، ثم تقدم عجمان بداية الشوط الثاني، قبل ان يسجل الشارقة هدفين عن طريق بيريرا والكاسير.

وفي تفاصيل المباراة كان أول تهديد حقيقي أمام المرمى لصالح عجمان في مواجهة ثنائية بين وليد ازارو المنفرد بالمرمى وشاهين عبد الرحمن الذي ارتكب معه مخالفة على بعد خطوات من الصندوق نفذها ببراعة فراس بالعربي لامست فيها الكرة وخرجت من فوق المرمى عند الدقيقة 14.

وكاد فراس بالعربي ان يفتتح التسجيل في الدقيقة 20 من هجمة صنعها له علي مدن حيث سدد في اقصى الزاوية اليسرى أبعدها الحارس درويش محمد قبل اصطدامها بالقائم لتضيع فرصة ثانية للبرتقالي، انتظر الشارقة حتى الدقيقة 28 لبدء محاولاته الهجومية على مرمى عجمان بتسديدة قوية من ماجد حسن صدها الحارس علي الحوسني.

وعاد الشارقة في المحاولة الثانية ليفتتح التسجيل في الدقيقة 35 بنيران صديقة من عكسية لوان بيريرا داخل الصندوق حولها بالخطأ مدافع عجمان سعود سعيد في مرماه، وكاد عجمان ان يعدل النتيجة سريعاً عبر برستيج الذي سدد في الشباك الخارجية على بعد خطوات من المرمى، وعاد عجمان بقوة مع نهاية الوقت الأصلي "45" ليعدل النتيجة بهدف ملعوب صنعه فراس بالعربي بتمريرة ذهبية لـ برستيج الذي راوغ الحارس بذكاء ثم سدد في المرمى.

وجاءت البداية قوية في الشوط الثاني من عجمان ونجح في التقدم في الدقيقة الثانية منه "47" بهدف من هجمة مركبة بدأت من برستيج وحولها علي مدن وصدها الحارس درويش محمد ثم حاول فيها وليد أزارو قبل ان يحولها فراس بالعربي إلى المرمى، ونجح لوان بيريرا في تعديل النتيجة في الدقيقة 65 من هجمة جاءت من رمية تماس حولها بيريرا وصدها الحوسني ثم أعادها بيريرا للمرمى برأسه وهو على الأرض.

وضاعت فرصة التقدم للشارقة بعد 3 دقائق من انفراد الكاسير حيث نجح علي الحوسني في التصدي لتسديدته، ثم هجمة أخرى للشارقة نتج عنها ركلة جزاء في الدقيقة 70 على المدافع سعود سعيد، نجح علي الحوسني في صدها إلى ركنية، ونجح من خلالها الكاسير في التعويض وتسجيل هدف رائع برأسية في مقص المرمى "72".

وشهدت الدقيقة 74 إشهار الحكم حمد علي يوسف البطاقة الحمراء لمدافع الشارقة سالم سلطان نتيجة احتكاك مع علي مدن، وضاعت بعد ذلك عدة فرص أبرزها محاولة البديل كايو لوكاس التي انتهت بتسديدة للكاسير بالقرب من المرمى لتنتهي المباراة بفوزٍ غالٍ للضيوف على صاحب الأرض.

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