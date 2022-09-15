"جواز الوصل".. خطوة مبتكرة لجذب الجماهير

المصدر: دبي - علي شدهان

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قدم الوصل لجماهير فريقه الأول لكرة القدم، "جواز الوصل" لحضور المباريات، باعتبار الخطوة نوعاً من الابتكار لجذب عشاق الإمبراطور في مبارياته في دوري أدنوك للمحترفين.

تعزيز العلاقة

ومنذ تسلمها المهام في القلعة الصفراء، عملت إدارة نادي الوصل على إدامة وتعزيز العلاقة مع جماهير النادي عبر خطوات عملية جاذبة، آخرها وضع "جواز الوصل" لرفع مستوى الحضور الجماهيري الداعم للإمبراطور في مشواره في دوري أدنوك.

1000 نسخة

وقدم النادي، 1000 نسخة من "جواز الوصل" مجانًا، لجماهير الإمبراطور في مباراته اليوم الخميس أمام ضيفه دبا الفجيرة ضمن منافسات الجولة الثالثة، وذلك عبر بوابات الدخول إلى ملعب المباراة في معقل الفهود بزعبيل.

متجر النادي

وحرصاً على تسهيل مهمة تسلم "جواز الوصل" من قبل جماهير الفهود، فقد تم توفير نسخ كافية من "الجواز" في متجر النادي اعتبارًا من الجولة الرابعة من دوري أدنوك.

جوائز قيمة

كما عمل النادي على تحفيز جماهيره لاقتناء "جواز الوصل" عبر تقديم سلسلة جوائز قيمة لكل مشجع وصلاوي يكمل حضور جميع مباريات الوصل في الدور الأول لدوري أدنوك، ويحصل على ختم حضور تلك المباريات.

نبذة مختصرة

ويشتمل "جواز الوصل"، على نبذة مختصرة لتاريخ النادي، الذي يعود إلى العام 1960، وانجازات فريقه الأول لكرة القدم.

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