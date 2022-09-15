مستشفى تداوي والوحدة الطبية ينظمان يوماً صحياً لمنتسبي شباب الأهلي

المصدر: دبي - البيان

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في إطار التعاون المشترك بين مستشفى تداوي للرعاية الصحية، ونادي شباب الأهلي بدبي، نظمت تداوي بالتنسيق مع الوحدة الطبية في النادي، فعالية رعاية صحية لموظفي النادي بمناسبة اليوم العالمي للقلب، شملت رسم القلب وفحوصات الدم.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن مبادرات الوحدة الطبية، التي تسعى إلى نقل الخدمات الطبية المتميزة لمنتسبي النادي في أماكن عملهم، وفي إطار اهتمام الإدارة وحرصها على سلامة كل الموظفين، بتوفير فحوصات طبية دورية مجانية.

من جهة أخرى نظمت الوحدة الطبية مبادرة خاصة بأكاديمية النادي لكرة القدم، بالتعاون مع مجموعة 800Doctors الطبية، حيث أقامت مخيماً طبياً خاصاً للمدربين والإداريين، بموقعين مختلفين، الأول باستاد العوير والثاني بمبنى الأكاديمية بالنهدة.

وشهدت فعالية المخيم الطبي مشاركة واسعة من اللاعبين والإداريين ومنتسبي الأكاديمية، وتخللتها فقرات متنوعة ركزت على توعية اللاعبين بضرورة المحافظة على الصحة والسلامة، والاهتمام بمراقبة معدلات السكري وضغط الدم بصفة دائمة.

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