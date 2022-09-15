أحمد سرور يرحل عن الشارقة لخوض تجربة احتراف أوروبية

المصدر: البيان

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أعلن مجلس الشارقة الرياضي احتراف أحمد سرور لاعب وسط نادي الشارقة في صفوف نادي مار مينور الإسباني أحد أندية الدرجة الثانية.

والتقى سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي مع سرور بمقر المجلس، بحضور السيد فرانشيسكو هرنانديز رئيس النادي، وموريس باجنيليو نائب الرئيس ووكيل فيفا، وروبين كورونا ممثل نادي ميريدا سيتي، لمناقشة تفاصيل الاحتراف.

وبهذه المناسبة، أشار سعادة عيسى هلال الحزامي أن تجربة سرور الاحترافية تمثل فرصة جيدة للاعب حاثا إياه على بذل قصارى الجهود للتميز في هذه التجربة المميزة للعب في دولة متقدمة كرويًا مثل إسبانيا وهي فرصة يتمناها أي لاعب، وكذلك تعد فرصة لعكس إمكانيات اللاعب الإماراتي، حيث تمتلك أندية الإمارة العديد من المواهب.

وقال عيسى هلال: "أحمد سرور يمثل زملائه اللاعبين ونأمل أن يمضي بعيداً في هذه التجربة وأن يكون أحد اللاعبين الذين يسطعون في الملاعب الإسبانية وأن يشرف الإمارة والدولة، وأن يفتح المجال لبقية زملائه لطرق أبواب الاحتراف في أفضل الدوريات الأوربية".

وتقدم سعادته بالشكر إلى نادي الشارقة ممثلا في علي سالم المدفع رئيس مجلس الإدارة، وعبدالله العجلة رئيس شركة كرة القدم، لما أولياه من اهتمام باحتراف اللاعب وتشجيعه على الخطوة الكبيرة ومساندته معنويا والثقة في مقدراته وإمكانياته الكروية لتمثيل النادي والإمارة خير تمثيل، مضيفًا أن مجلس الشارقة الرياضي يدعم ويحفز سرور في هذه التجربة لأنها ستعود بسمعة رائعة على الإمارة من خلال احتراف أحد لاعبيها في إسبانيا وتأكيد موهبة اللاعب الإماراتي وقدرته على النجاح في الدوريات الكبيرة ومنها الدوري الإسباني واستغلال العوامل التي تقود إلى ذلك بالموهبة والالتزام والإصرار على النجاح.

بدوره، تقدم اللاعب بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي ولناديه على الدعم والمؤازرة مؤكدًا أنها فرصة ذهبية له وسيتم استغلالها والنجاح فيه، ويكون على قدر الثقة التي حصل عليها بالاحتراف في إسبانيا، وهذا يعتبر تحديا يحتاج إلى العزيمة والإصرار لترجمة هذا الاهتمام والدعم الكبير واختياره للعبور عبر بوابة الاحتراف وهو حلم أي لاعب لتقديم نفسه في دوريات عالمية، وعكس صورة مشرفة للاعب الإماراتي على المستوى الخارجي وشحذ الهمم للفت الأنظار.

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