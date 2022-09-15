«الأبيض» يدشن عصر الشباب

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يعلن الأرجنتيني أروابارينا مدرب منتخبنا الوطني، القائمة النهائية للأبيض غداً، والتي ستضم 24 لاعباً، بعد الاطمئنان على أداء اللاعبين خلال الجولة الثالثة لدوري أدنوك، المقرر سفرهم إلى معسكر الإعداد الخارجي بالعاصمة النمساوية «فيينا» خلال الفترة من 17 إلى 27 الجاري.

ويخوض خلاله المنتخب مباراتين وديتين أمام باراغواي 23 وفنزويلا 27 من الشهر نفسه، وتميزت القائمة بوجود عدد من الوجوه الشابة التي سيعتمد عليها المنتخب في الفترة المقبلة في الوقت الذي خلت فيه القائمة، التي أعلن عنها الجهاز الفني للمنتخب أول من أمس، من اسمي عموري وإسماعيل مطر.

وضمت القائمة 29 لاعباً هم: لحراسة المرمى: محمد الشامسي، خالد عيسى، علي خصيف وعبدالرحمن العامري، ولخط الدفاع: حسن المحرمي، سالم سلطان، محمد العطاس، خليفة الحمادي، خالد الهاشمي، الحسن صالح، خالد الظنحاني، عبدالعزيز هيكل، أحمد جميل، سعيد جمعة وبندر الأحبابي، ولخط الوسط:

علي سالمين، طحنون الزعابي، عبدالله حمد، ماجد راشد، عبدالله رمضان، ماجد حسن، فلاح وليد، خالد البلوشي، علي صالح وفابيو دي ليما.

وفي خط الهجوم: حارب عبدالله، جاسم يعقوب، كايو كانيدو وعلي مبخوت.

وجوه شابة

وضمت القائمة عدداً من الوجوه الشابة التي سيعتمد عليها المنتخب خلال الفترة المقبلة، مثل أحمد جمال «شباب الأهلي»، وفلاح وليد الجنيبي وحسن المحرمي وسعيد جمعة «العين»، وعبدالرحمن العامري حارس الجزيرة.

كما شهدت عودة لاعب النصر جاسم يعقوب، وسالم سلطان لاعب الشارقة، فيما شهدت القائمة مفاجأة بعدم اختيار ثلاثة من النجوم المخضرمين، عمر عبدالرحمن «عموري» المتألق مع ناديه الوصل، ووليد عباس كابتن شباب الأهلي، وإسماعيل مطر كابتن الوحدة، ويبدو أن توجه أروابارينا تقليص عدد اللاعبين كبار السن بالمنتخب خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا المعسكر استعداداً للمشاركة في عدة استحقاقات مهمة مقبلة، وتتضمن «خليجي 25» يناير المقبل، وكأس غرب آسيا في الإمارات مارس 2023، ونهائيات كأس آسيا 2023.

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