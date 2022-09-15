محسن مصبح لـ « البيان »: الحضور الجماهيري يشعل الدوري

المصدر: دبي - العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد محسن مصبح حارس منتخب الإمارات والشارقة الأسبق، رئيس شركة الشارقة لكرة القدم السابق، أن حضور الجماهير بكثافة خلال منافسات دوري أدنوك في الجولات الماضية، منح الانطلاقة قوة ومتعة وإثارة، وأعطى الدوري نكهة خاصة ورونقاً جاذباً، وأسهم في ظهور المستوى الفني بشكل مميز.

ورفع حماس اللاعبين والتحدي فيما بينهم لدرجة كبيرة، وهذا التحدي من شأنه أن يسهم في ظهور قدرات وإمكانات اللاعبين بشكل مميز، ما ينعكس بشكل إيجابي على تطور المسابقة وكرة الإمارات ومنتخباتها الوطنية.

تطور المستوى

وقال محسن مصبح في تصريح خاص لـ «البيان»: أتوقع أن يتطور المستوى خلال الجولات المقبلة، بفضل اهتمام الأندية بالارتقاء بالمستوى، والتعاقد مع مدربين كبار على مستوى عال من الكفاءة والخبرة، والتعاقد مع عدد من النجوم المميزة ذات المستوى الفني الراق، ولعل أداء الفرق خلال الجولات السابقة يمنحنا مؤشرات أننا مقبلون على موسم كروي ساخن وممتع وحافل بالإثارة.

عدد الأهداف

ويشير محسن مصبح «السوبر مان» إلى أن زيادة عدد الأهداف في الجولات السابقة ليس معناه ضعفاً في خطوط الدفاع، بل في قوة هجوم بعض الفرق، لوجود لاعبين على مستوى عال من الكفاءة والإمكانات الفنية العالية، ومثل تلك القوة الهجومية تعزز من مكانة الفرق وتنافسها على الصدارة.

وقال أنا سعيد بصدارة علي مبخوت أحد أبرز اللاعبين المواطنين بالمسابقة لقمة الهدافين برصيد 5 أهداف، مما يجعله يقترب من تحقيق صدارة غير مسبوقة للمهاجمين التاريخيين لكرة الإمارات، وهذا من شأنه أن ينعكس على مستوى المنتخب الوطني المقبل على بطولات قارية مهمة خلال الفترة المقبلة.

استكمال التعاقدات

وعن ملاحظاته على ضربة البداية لجولات الدوري، يبدي محسن مصبح ملاحظة واحدة تتعلق بعدم استكمال بعض الأندية لتعاقداتها مع اللاعبين الأجانب والمقيمين خلال فترة البداية، ما أثر على مستوى بعض الفرق خلال الجولات السابقة.

انطلاقة البطائح

وعبر محسن مصبح عن سعادته بالانطلاقة القوية لفريق البطائح، وقال للمرة الأولى تأتي انطلاقة أحد الفرق الصاعدة بهذا المستوى الفني المتميز، فقد وفقت إدارة النادي وشركة الكرة في ترتيب أوراق الفريق بشكل جيد خلال الفترة الماضية التي سبقت انطلاقة المسابقة.

لذلك ظهر الفريق بشكل طيب أمام كلباء في أولى مبارياته، وحقق فوزاً غالياً خارج ملعبه، ثم ظهوره بشكل طيب خلال المباراة الثانية أمام الوصل الذي حقق الفوز بصعوبة بهدفين مقابل هدف، وتمنى مصبح التوفيق للفريق خلال الجولات المقبلة، مضيفاً: يمكنه أن ينجح في كسر قاعدة الصاعد هابط.

وأشاد محسن مصبح بقدرة الأندية على التعاقد مع مدربين كبار خلال الفترة الماضية، مضيفاً أن هؤلاء المدربين سيتركون بصمة مميزة في دورينا وتطور للفكر التدريبي لفرقنا.

القيمة التسوقية

اعتبر محسن مصبح أن التعاقد مع عدد من النجوم الكبار يسهم في رفع القيمة التسوقية للدوري، وينعكس بشكل إيجابي على مكانة الدوري، وسيعود ذلك على مستوى المسابقة مما يمنحنا حضوراً قوياً في البطولة الآسيوية.

3 محطات

وعن المحطات الثلاث التي مرت بمسيرته الكروية، مثل حراسته لعرين المنتخب الوطني والشارقة، ورئاسته لشركة الكرة بنادي الشارقة، ومن ثم محطة التحليل الرياضي، قال محسن مصبح، أحمد الله على التميز في كل المحطات التي مررت بها، سواء كنت لاعباً أو إدارياً ومن ثم التحليل الرياضي، خلال هذه محطات وجدت الإشادة من الجميع.

وإن كان هناك من له ملاحظة أو أخذ على خاطره مني في التحليل، فذلك لأنني لمست بعض الجوانب في عمله وأنا شخصياً لا أحب المجاملة، وإذا صدر مني نقد معين فهذا للصالح العام.

ديربي العاصمة

عن قمة الجزيرة والعين اليوم بالجولة الثالثة لدوري أدنوك، قال محسن مصبح: إنها صراع بين الكبار، والسعي للاحتفاظ بالصدارة، وأتمنى أن نرى مستوى فنياً متميزاً يليق بمكانة الفريقين وما يضمانه من لاعبين على مستوى عالٍ، ولا شك أن الحضور الجماهيري المتوقع سيمنح المباراة نجومية خاصة وإثارة بلا حدود.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز