أندية الأولى.. تحضيرات مختلفة والهدف واحد

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تتأهب أندية دوري الدرجة الأولى لخوض الجولة الثانية من الدوري، وتختلف الاستعدادات والتحضيرات من نادٍ إلى آخر، وإن كان الجميع لديه الرغبة في تحقيق الانتصار في الجولة الثانية، استمراراً للنتائج الجيدة، أو لتعديل الأوضاع، بعد نتيجة غير متوقعة في الجولة الأولى، وتبرز في الجولة مواجهة الهابطين العروبة والإمارات.

ووافقت إدارة نادي دبا الفجيرة، على طلب إدارة العروبة، بإقامة مباراة الفريق المهمة ضمن الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى أمام الإمارات، والمقرر لها يوم السبت المقبل، وذلك لتقام على ملعب دبا الفجيرة رقم «2»، لحين اكتمال إجراءات الصيانة التي تجري على ملعب خليفة بن زايد بنادي العروبة هذه الأيام.

أهمية وترقب

وتولي إدارة الناديين «العروبة والإمارات»، هذه المباراة، أهمية قصوى، كونها تعتبر الأولى التي تجمع الهابطين من دوري أدنوك للمحترفين، مع نهاية الموسم المنصرم، ويسعى العروبة للحفاظ على انطلاقته الجيدة، والتي حقق فيها الفوز على حتا في عقر الدار، بهدف دون رد، في وقت يحاول فيه الإمارات مصالحة جماهيره، بعد التعادل المفاجئ أمام سيتي 1-1.

وبالتالي، تأخره في سلم الترتيب منذ الجولة الأولى، إذ يحتل الصقور المركز العاشر برصيد نقطة، في وقت يوجد فيه العروبة مع أندية المقدمة برصيد 3 نقاط.

انضباط العربي

وفي أروقة العربي القيواني، فقد طوى الجهاز الفني، بقيادة المدرب المغربي بدر الدين الإدريسي، صفحة الفوز خارج الديار على دبا الحصن بنتيجة 2 - 1، وبدأ الفريق مباشرة التهيؤ لمباراة بينونة، والتي تقام بملعب الفريق في أم القيوين، وخاطب مدرب العربي، الإدريسي، لاعبيه خلال تدريبات، مطالبهم بضرورة مواصلة المشوار بذات الرتم الذي كان عليه الفريق أمام الحصن.

منوهاً بأن شعار الجدية والانضباط يجب أن يكون حاضراً في كافة مباريات الفريق، والتي تعتبر في غاية الأهمية، كما حذر الإدريسي من خطورة فريق بينونة الصاعد حديثاً من دوري الدرجة الثانية، وضرورة تناسي خسارته في الجولة الماضية أمام الذيد. كما أشاد بدور الجماهير التي آزرت الفريق في الجولة الأولى.

إشادة بـ «الحمراء»

بدوره، أشاد عبد الناصر عمران الشامسي أمين السر العام بنادي الجزيرة الحمراء، بفوز فريقه المهم في الجولة الأولى على مصفوت بنتيجة 2 - 1، لافتاً إلى أن اللاعبين وجهازهم الفني، بقيادة المدرب معتز عبد الله، عرفوا كيف يحققون الانتصار على فريق صعب، ويمتلك لاعبين على مستوى عالِ.

كما امتدح عمران التزام اللاعبين بخطة اللعب، وسعيهم إلى تحقيق الفوز، مشيراً إلى أن تأثير الدورة الودية التي أقامها مجلس إدارة النادي، برئاسة سيف بن قضيب الزعابي، ظهر من خلال المباراة الأولى في دوري الهواة.

من جانبه، أكد عبد العزيز منقوش نائب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، أن فوز الفريق الأزرق على مسافي في الجولة الافتتاحية، لم يأتِ من فراغ.

وجاء نتيجة التزام اللاعبين بخطة المدرب الوطني بدر طبيب، منوهاً بأن فريق مسافي وقف نداً قوياً للتعاون، ولكن لاعبي الفريق عرفوا كيف يكسبون نقاط مباراة الديربي، داعياً إلى ضرورة إغلاق ملف مباراة مسافي، والطريق لا يزال طويلاً، وتنتظرنا مباراة مهمة بعد يومين، أمام مصفوت الجريح.

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