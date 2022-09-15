عبد الرحمن محمد: ديربي العاصمة سيأتي مثيراً

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أشار عبد الرحمن محمد لاعب منتخبنا الوطني ونادي النصر الأسبق، إلى أن الجماهير أشعلت لقاء القمة بين الجزيرة والعين، قبل انطلاقته مساء اليوم، في الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين.

مضيفاً: اشتد الحراك بين الجمهوريْن على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وكذلك الترتيبات التي قامت بها إدارة الجزيرة من تنظيم فعاليات جماهيرية، وجوائز قيمة، وسحب على سيارة لزيادة جذب الجمهور، ما يجعل ديربي العاصمة ساخناً وقوياً قبل أن ينطلق.

تكافؤ الفرص

وقال عبد الرحمن محمد، من الصعب التكهن بنتيجة المباراة، لتقارب المستوى الفني بين الفريقين، وتكافؤ صفوفهما، فالجزيرة يضم بين صفوفه علي مبخوت هداف الدوري، وتاناسي وسيريرو وأشرف بن شرقي عمر تراوري ومامادو، أما العين، فيضم لابا كودجو، الذي سجل سوبر هاترك خلال مباراة الظفرة الأخيرة، وأفضل لاعب أجنبي في الموسم الماضي، وكايو كانيدو وسفيان رحيمي وإيرك وكوامي.

إضافة إلى وجود مدربين على مستوى من الخبرة والكفاءة، مثل كايزر وريبروف، كل هذه العوامل، تجعلنا على موعد مع مباراة كبيرة فنياً وجماهيرياً.

منافسة القمة

وقال عبد الرحمن محمد، إن الفريقين يطمحان في الاستمرار في المنافسة على صدارة الدوري، وهو ما يزيد من إصرار لاعبي الفريقين على تحقيق الفوز، ما يمكن الجمهور الكبير المتوقع حضوره والمتابعين عبر شاشات التلفزيون من الاستمتاع بالمباراة.

وعبّر عبد الرحمن محمد عن سعادته بالانطلاقة القوية لمسابقة دوري أدنوك، وقال: كل عوامل النجاح توافرت لتلك الانطلاقة، من استعدادات إدارية جيدة لكل الجهات، وتعاقد الأندية مع مدربين كبار، والتعاقد مع لاعبين على مستوى عالٍ.

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