الوصل ودبا الفجيرة.. المفاجأة واردة

المصدر: دبي، الفجيرة - البيان

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رغم أن كفة الوصل، تبدو راجحة أمام ضيفه دبا الفجيرة، إلا أن المفاجأة تبقى أمراً وارداً في مباراة الفريقين الساعة 17:45 من مساء اليوم، في معقل الفهود بزعبيل، ضمن الجولة الثالثة لدوري «أدنوك» للمحترفين لكرة القدم في الإمارات.

وقبل المباراة، يقف الوصل خامسا في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة برصيد 4 نقاط، فيما يتذيل دبا الفجيرة اللائحة من دون رصيد.

ويدرك فريق الوصل وجهازه الفني، أن مهمته لن تكون سهلة أمام منافس أحياناً ما يشكل عقبة أمام المنافسين، ولهذا واصل الإمبراطور تدريباته الجادة، سعياً إلى تجنب المفاجأة، وحصد النقاط الثلاث، لتعزيز تواجده في مقدمة الترتيب قبل الدخول في أول توقفات الدوري حتى الأول من أكتوبر المقبل.

وفي أروقة دبا يطمح الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية أقلها التعادل أن لم يكن الفوز على الوصل في زعبيل، وأكمل لاعبو النواخذة جاهزيتهم القصوى للمباراة التي تأتي والوافد الجديد لدوري المحترفين لا يمتلك أي رصيد من النقاط بعد الهزيمة أمام الجزيرة وشباب الأهلي في الجولة الماضية.

والتي كان فيها دبا أقرب للخروج بنقطة التعادل لكن الدقائق الأخيرة ابتسمت للفرسان، ولا يوجد ما يعكر صفو الجهاز الفني من وجود غيابات وسط الفريق. وسيعتمد الصربي زوران بوبويتش مدرب دبا على الأسماء ذاتها التي ظهرت في المباراتين السابقتين.

سجل الوصل

الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب الوصل، شدد على أن فريقه جاهز للمباراة، وطموحه الفوز فيها والمحافظة على سجل الوصل خالياً من الخسارة، منوهاً إلى أنه يحترم المنافس، لافتاً إلى أن المباراة ستكون صعبة، في ظل أن المنافس يجيد اللعب الدفاعي والهجمات المرتدة.

وأشار بيتزي إلى أنه جرى العمل خلال الأيام الماضية، على معالجة الهفوات التي ارتكبها الوصل في مباراته أمام البطائح في الجولة الثانية من الدوري، بهدف تلافيها وعدم ارتكابها في مباراة اليوم، مبدياً قناعته بمستويات لاعبيه، مشيداً بأداء جميع اللاعبين، وتفانيهم من أجل تحقيق أهداف الوصل.

مواجهات صعبة

بدوره قال بوبويتش مدرب النواخذة، إن فريقه سيلعب مرة أخرى مع واحد من الأندية المميزة بدوري أدنوك للمحترفين، منوهاً إلى أن الوصل فريق قوي وصاحب قيمة كبيرة بالدوري، ويمتلك لاعبين مميزين، وأضاف «قرعة جدول مباريات الدوري، وضعتنا في مواجهة الفرق الخمسة الأقوى أولاً، هذا مؤشر جيد لقياس مدى كفاءة وجاهزية لاعبينا».

ونوه «خسرنا أمام الجزيرة وشباب الأهلي، لكني فخور بالأداء والمستوى الذي ظهر عليه فريقي خلال هاتين المباراتين الماضيتين».

وتابع «أثق في فريقي، وبلا شك في أن أداء اللاعبين تحسن كثيراً مقارنة بالمواسم الماضية، الفترة المقبلة ستكون فترة بناء».

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