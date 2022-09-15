عجمان والشارقة.. عودة وإبهار

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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يشهد استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان في السادسة إلا ربعاً من مساء اليوم، مواجهة الجارين بين عجمان والشارقة في انطلاقة الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، ويبحث صاحب الأرض عن تصحيح مساره بتحقيق فوزه الأول بعد حصوله على نقطة التعادل في أول مباراة أمام العين قبل أن يخسر في الجولة الثانية خارج ملعبه من النصر.

بينما يسعى الضيف الشرقاوي لمواصلة الإبهار بعد أن حصل على العلامة الكاملة في أول مباراتين بالفوز خارج ملعبه على شباب الأهلي ثم في ملعبه على بني ياس، ورغم عدم اكتمال صفوف الشارقة في ملف المحترفين الأجانب، إلا أن الفريق يضم عناصر مميزة من اللاعبين في جميع الفئات «أجانب، مقيمين ومواطنين».

حيث تتوفر الخيارات المناسبة لمديره الفني كوزمين أولاريو في اختيار التوليفة المناسبة، وفي عجمان يغيب اثنان من العناصر الأساسية في خط الدفاع هما السلوفيني ميرال بداعي الإصابة ووليد اليماحي بسبب وفاة والده قبل يومين.

وتتميز مباريات الفريقين بالندية رغم كل الفوارق وتجسد ذلك في مواجهتي الموسم الماضي في الدوري عندما تبادلا الفوز ذهاباً وإياباً.

منافس كبير

وأوضح الصربي غوران توفيغدزيتش المدير الفني لفريق عجمان، أن فريقه يواجه منافساً كبيراً وأن مهمة فريقه صعبة وتحتاج لمزيد من التركيز، خصوصاً في الناحية الهجومية لمعالجة إهدار الفرص أمام المرمى، جاء ذلك في تعليقه على المباراة، وقال تفصيلاً: «نواجه منافساً كبيراً .

ولكن لا مجال غير اللعب على نتيجة إيجابية، نحاول معالجة مشكلة التهديف، وتسجيل الأهداف أصعب مهمة في كرة القدم، بعد مباراة النصر، كان لدينا 4 أيام فقط للتحضير لمواجهة الشارقة الذي نعتبره من الفرق الكبيرة وقدم مستويات جيدة ويجد كامل الاحترام، وفي الوقت نفسه لدي ثقة في فريقي للحصول على نتيجة إيجابية».

وأضاف: «أتيحت لنا فرص عدة في المباراتين السابقتين نحتاج فعلاً للتركيز الأفضل في تسجيل الأهداف، خصوصاً وأن المهمة الأصعب في كرة القدم هي ترجمة الفرص إلى أهداف».

نفي

ومن جهته، استغرب الروماني كوزمين أولاريو من تصريحات سابقة تقلل من فريقه بوصفه بـ «الفريق الصغير»، وقال: «سمعت أن الشارقة فريق صغير لا يجب أن تتخوف منه الفرق، لماذا هذا الحديث وفي الوقت نفسه الخوف من الشارقة؟!».

ونفى كوزمين صحة أخبار تناولتها بعض الصحف الصينية عن مفاوضات يجريها معه الاتحاد الصيني، مؤكداً التزامه بعقده مع نادي الشارقة حتى نهايته.

وتحدث كوزمين عن مواجهة عجمان قائلاً: «عجمان فريق قوي ومميز ويجب التركيز وبذل الجهد للخروج بنتيجة إيجابية أمامه، وستكون مباراة صعبة تحتاج للجدية حتى يستمر الفريق في طريق الانتصارات».

وقلل كوزمين من تأثير النتائج غير الجيدة لفريقه الموسم الماضي أمام عجمان، وقال: «نلعب في موسم مختلف ومباريات الموسم الماضي لا تشغل تفكيرنا، وعملنا منصبّ على الخروج بنتيجة إيجابية من هذه المباراة دون النظر للخلف».

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