خورفكان والنصر.. عقدة وطموح

المصدر: خورفكان - محمد فضل، دبي - عدنان الغربي

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يبحث خورفكان ومدربه عبدالعزيز العنبري، عن الفوز الأول في دوري أدنوك للمحترفين.

وذلك عندما يستقبل ضيفه النصر في الثامنة والنصف من مساء اليوم، ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، في مباراة تأخذ جلّ الاهتمام في أروقة كل فريق، ويخوضها الفريقان بذكريات لقاءاتهما السابقة، التي تبرز تفوق العميد على خورفكان، بعد أن تمكن من تحقيق الفوز في 5 مواجهات سابقة، مقابل انتصار وحيد لخورفكان.

ويسعى خورفكان لمصالحة أنصاره، بعد تلقي الفريق هزيمتين أمام بني ياس والجزيرة، وهي النتائج السلبية التي جعلت الفريق يترنح في المركز الأخير، دون رصيد من النقاط، ولن تكون المباراة سهلة على لاعبي الفريق المضيف، خصوصاً أن الفريق الزائر لملعب خورفكان، يطمح في تعزيز النقاط الأربع الحالية، بعد التعادل مع الظفرة، والفوز على عجمان في الجولة الثانية.

ويسعى النصر لمواصلة نتائجه الإيجابية، وسيكون لقاء اليوم، فرصة ثمينة للعميد، لتشديد الملاحقة على المراكز المتقدمة. ويدخل الجهاز الفني لخورفكان، بقيادة عبد العزيز العنبري، لقاء اليوم، بصفوف مكتملة، فضلاً عن عودة الغائبين لأسباب مختلفة، حيث يعول الجهاز الفني كثيراً على الفريق في استعادة نغمة الانتصارات، والحصول على النقاط الثلاث، لأول مرة في الموسم الحالي.

ويخوض النصر المباراة بصفوف مكتملة، بوجود الخماسي الأجنبي، المكون من جاجا وتوزي ومينديز وديمبو ولوكاو، بالإضافة إلى المدافع المقيم ليما، وحارس المرمى أحمد شمبيه، والظهيرين محمد فوزي وماجد الطنيجي، ثنائي خط الوسط جاسم يعقوب وطارق أحمد.

عودة

وكشف عبد العزيز العنبري مدرب خورفكان، عن استعادة عدد من اللاعبين الذين غابوا عن مباراتي الفريق في الجولتين الأولى والثانية من دوري أدنوك للمحترفين، وأكد العنبري، جاهزية فريقه للقاء ضيفه النصر وسعي خورفكان لتحقيق نتيجة إيجابية، بعد خسارة مباراتيه السابقتين في الدوري.

جاهزية

من جهته، أكد الألماني ثورستن فينك المدير الفني للنصر، على جاهزية فريقه، ورغبته القوية في العودة بنقاط الفوز من خورفكان، وقال: «سنواجه فريقاً جيداً، وقوياً بدنياً، ونعلم أنه فاز علينا برباعية الموسم الماضي، ولكننا الآن في وضعية أفضل، وعلى أتم الاستعداد له، ونعرف ما علينا فعله، وجاهزون لجميع السيناريوهات».

وشدد فينك على صعوبة المباراة، بالرغم من خسارة خورفكان في الجولتين الأولى والثانية، أمام بني ياس والجزيرة، مشيراً إلى أنه يضم لاعبين جيدين، ويتسم بالقوة والاندفاع البدني، عندما يلعب على أرضه. وتابع: لدينا فكرة واضحة عن خورفكان، ونتمنى أن نحظى بدعم جماهيرنا، على غرار مباراتي الظفرة وعجمان، في الجولتين الأولى والثانية.

وأوضح فينك أن النصر يلعب بتشكيلته المثالية، وأنه لا حاجة لإدخال بعض التعديلات، لأنه راضٍ عن جميع اللاعبين. وأضاف: سأحرص على مواصلة الاعتماد على العناصر نفسها حالياً، في انتظار الجولات المضغوطة، التي ستفرض علينا التدوير، لتجنب إرهاق اللاعبين.

وختم فينك قائلاً: أداء النصر يتطور من مباراة لأخرى، وأنا راضٍ عن الأداء في المباراتين السابقتين.

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