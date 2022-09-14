هدافو دوري المحترفين الإماراتي يطاردون رقما قياسيا صمد لـ6 مواسم

المصدر: وام

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تزايدت فرص تحقيق رقم قياسي جديد للنسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم مع ارتفاع حدة ووتيرة هز الشباك في مباريات الموسم الحالي والمنافسة القوية بين أكثر من لاعب .

ورغم مرور جولتين فقط من المسابقة، تشير إحصائيات الهدافين حتى الآن إلى إمكانية تحطيم الرقم القياسي، الذي حققه علي مبخوت مهاجم الجزيرة قبل 6 مواسم، وتحديداً في موسم 2016–2017 عندما أحرز 33 هدفاً ليكون الرصيد الأعلى لأي لاعب في موسم واحد بالمسابقة منذ تطبيق نظام الاحتراف في موسم 2008 / 2009 .

وقبل بدء منافسات الجولة الثالثة، التي تقام على مدار يومي الخميس والجمعة المقبلين، يتصدر مبخوت قائمة هدافي المسابقة برصيد 5 أهداف، مع منافسة قوية من التوجولي لابا كودجو مهاجم العين، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 4 أهداف، والبرازيلي جيلبرتو أوليفيرا مهاجم الوصل /3 أهداف/.

وعلى مدار تاريخ دوري المحترفين الإماراتي، اجتاز هدافو المسابقة حاجز الـ30 هدفا في الموسم الواحد، مرتين فقط؛ كانت الأولى عن طريق الغاني أسامواه جيان مهاجم العين سابقا حيث سجل 31 هدفا في موسم 2012–2013 ، وكانت المرة الثانية عن طريق علي مبخوت عندما سجل 33 هدفا في موسم 2016–2017 ليصبح هو الرقم القياسي للمسابقة.

وإذا واصل مبخوت وكودجو وغيرهما من أصحاب المراكز الأولى بقائمة هدافي المسابقة هذا الموسم نفس الوتيرة القوية التي بدأوا بها سجلهم التهديفي في الموسم الحالي، قد يشهد هذا الموسم رقما قياسيا جديدا على مستوى رصيد الهداف.

وتشير إحصائيات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي لإحصائيات وأرقام اللاعبين والأندية إلى أن أقل عدد من الأهداف للاعب الفائز بلقب هداف دوري المحترفين على مدار مواسم البطولة حتى الآن، كان من نصيب السنغالي أندريه سنجاهور /بني ياس/، والذي سجل 18 هدفا في موسم 2010–2011 ليتوج بلقب هداف المسابقة.

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