«الحل» مديراً لإعلام الوصل

المصدر: (دبي - البيان)

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عين الوصل، الإعلامي مروان صالح الحل، مديراً لإدارة الإعلام والعلاقات العامة والمبادرات المجتمعية في النادي. وسبق وأن لعب «الحل» في فريق الوصل لكرة القدم خلال الفترة من 1990 إلى 1998، ومن ثم عمل مديراً لكرة قدم الصالات، والكرة الشاطئية في النادي.

ويملك «الحل»، خبرات إعلامية تمتد لما يقرب من عشرين عاماً تدرج خلالها في المناصب الإعلامية داخل مؤسسة دبي للإعلام، ويعمل حالياً مديراً للأخبار والبرامج الاقتصادية في المؤسسة. ويأتي تعيين «الحل» في إطار الخطط التطويرية التي أطلقها مجلس إدارة النادي للارتقاء بالأداء الإداري وتحقيق نقلة نوعية في المشهد الإعلامي الوصلاوي.

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