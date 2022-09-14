اتحاد الكرة يطّلع على خطط اللجان

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، اجتماعه الدوري في مقره بدبي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، وبحضور الأعضاء، حيث نوقشت البنود المدرجة على جدول الأعمال، والتي تضمنت خطط وبرامج وتقارير اللجان المختلفة.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد بالانطلاقة المميزة للموسم الجديد في مختلف المسابقات، دوري أدنوك للمحترفين ودوري الدرجة الأولى والمراحل السنية. كما اطلع على تقرير لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية منها برامج إعداد المنتخب الوطني الأول، الذي سيغادر إلى النمسا السبت المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز