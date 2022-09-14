«الإمارات العقارية» راعياً جديداً للنصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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قام نادي النصر بتوقيع عقد رعاية جديد مع شركة الإمارات العقارية لمدة عام واحد، ليرتفع بذلك عدد رعايات الفريق الأول لكرة القدم إلى 8 شركات خلال الموسم الكروي الحالي.

وأقيم المؤتمر الصحافي للإعلان عن توقيع عقد الرعاية الجديد على استاد آل مكتوم مساء أمس، بحضور منصور الفلاسي رئيس شركة النصر للاستثمار، وأعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلي شركة الإمارات العقارية، وقال الفلاسي: نفتخر بانضمام شركة الإمارات العقارية إلى قائمة رعاة نادي النصر، وستكون هذه الرعاية في شكل رعاية مالية، وكذلك استثمار المباني الجديدة.

وهذا دليل على اهتمام الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي النصر، ومروان بن غليطة رئيس مجلس الإدارة بموضوع الاستدامة المالية للنادي وتوفير الموارد المالية لدعم فرق النادي من أجل العودة لحصد الإنجازات في كرة القدم وغيرها من الألعاب الأخرى.

وأكد الفلاسي أن الاستدامة المالية من شأنها أن تقود النادي إلى عصر جديد على الصعيد المالي والاكتفاء الذاتي حتى يكون النصر نموذجاً لأندية الإماراتية في تطبيق أفضل الممارسات.

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