ملابا.. 140 دقيقة صيام تهديفي

المصدر: كلباء - محمد فضل

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لا يزال النجم التوغولي بينال ملابا مهاجم وكابتن كلباء يواصل صيامه ويحجم عن تسجيل الأهداف بعد مرور 146 دقيقة لعبها النمر التوغولي خلال مباراتي البطائح .

والتي خاض دقائقها كاملة فيما لعب أمام الوحدة 56 دقيقة ليتم استبداله بزميله أحمد عامر، ومعروف أن كلباء خسر المباراة الافتتاحية أمام الوافد الجديد بهدفين من دون رد ولكن المدرب الإيراني فرهاد مجيدي المدير الفني للنمور صحح وضعية الفريق سريعاً وتمكن من استعادة النغمة وإعادة البسمة إلى شفاه جماهير كلباء إثر الفوز الغالي بهدف أمام الوحدة ضمن الجولة الثانية، بعد أن نجح فريق كلباء ومدربه في الاستفادة من دروس المباراة الأولى أمام البطائح، وقدموا مستوى طيباً أمام الوحدة.

حيث لعب كلباء بطريقة دفاعية محكمة من نصف ملعبه، وأبعد الوحدة عن منطقة الصندوق بإغلاقه كل المساحات أمام لاعبيه. ومنح الانتصار اللاعبين جرعة معنوية جديدة قبيل لقاء الظفرة الذي تلقى هزيمة ثقيلة أمام العين بسباعية نظيفة كان نصيب لابا كودجو «سوبر هاتريك».

ويظل السؤال هنا هل يسير ملابا كلباء على درب مواطنه لابا العين ويتمكن من فك صيامه التهديفي خلال مباراة الظفرة المنتظرة الجمعة المقبلة بملعب كلباء، أم أن إحجام اللاعب عن التهديف سيستمر، ومعروف أن كلباء تمكن من تسجيل هدف وحيد حتى في الدوري وهو الهدف الغالي الذي أحرزه البرازيلي لياندرو في مرمى العنابي.

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