الظفرة.. أقل عدد من اللاعبين بين أندية المحترفين

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تعاقد الظفرة مع المهاجم الشاب أحمد فوزي «20 عاماً» لاعب منتخبنا الوطني الأولمبي قادماً من الجزيرة على سبيل الإعارة لمدة موسم، دعماً لصفوف الفريق في مشوار الموسم الحالي، ليرتفع عدد لاعبي فارس الظفرة في كشوفات الفريق الأول إلى 21 لاعباً فقط من مجموع 30 لاعباً مسموحاً بالتعاقد معهم، والذي يعتبر العدد الأقل وسط أندية المحترفين بعد أن ودع النادي مجموعة كبيرة من اللاعبين أخيراً.

كما أن أحمد فوزي يعتبر ثامن صفقات فارس الظفرة في الميركاتو الحالي، بعد تعاقد النادي مع 5 أجانب، بجانب المواطنين وليد عمبر من اتحاد كلباء، ومحمد القميش من دبا الحصن، ليكون اللاعب الوحيد الذي يستعيره الظفرة في الميركاتو الحالي على الرغم من اعتماد النادي خلال السنوات الماضية على نظام الإعارة في التعاقد مع اللاعبين.

مميزات

وجاء انضمام أحمد فوزي بترشيح من اللجنة الفنية بنادي الظفرة والتي درست عدة خيارات واستقرت على مهاجم الجزيرة الشاب الذي يتميز بالمهارة والقوة الجسمانية، وظهر مع «فخر أبوظبي» خلال الموسم الماضي في 5 مباريات بدوري أدنوك للمحترفين، وقدم مستويات جيدة وأحرز هدفين، لكن صغر سنه ووجود العديد من عناصر الخبرة والأجانب في الشق الهجومي للجزيرة حال دون مشاركته أساسياً.

وبدورها قدمت إدارة نادي الظفرة، ممثلة في مجلس الإدارة وشركة كرة القدم، شكرها وتقديرها لإدارة نادي الجزيرة على التعاون المشترك، والموافقة على طلب إعارة المهاجم أحمد فوزي.

تحضيرات

وفي سياق مختلف، واصل الظفرة تحضيراته لمباراته بعد غد الجمعة أمام مضيفه اتحاد كلباء في الجولة الثالثة من دوري المحترفين، والتي يسعى خلالها لمسح الصورة المهزوزة وخسارته الكبيرة أمام العين في الجولة الماضية بسبعة أهداف دون رد، وركز الجهاز الفني بقيادة نيبوشا على الجانب النفسي وإعادة الثقة للاعبين، لتجاوز آثار الخسارة، وتحقيق الفوز الأول في المنافسة، بعد تعادل الفريق في الجولة الأولى أمام النصر بهدف لكل، وشهدت تدريبات الفريق الأخيرة حضوراً إدارياً كبيراً، لتقديم الدعم المعنوي للاعبين والتأكيد على ثقتهم في مقدرة الفريق على الخروج بنتائج إيجابية في الجولات المقبلة.

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