«الربع» يختبر صداقات النجوم في قالب تنافسي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقامت قناة دبي الرياضية التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، أول من أمس حفل إطلاق لبرنامج «الربع» بحلته الجديدة، الأكثر تنوعاً وشمولية لنجوم الرياضة والفن، وبأسلوب مختلف في طرح جوانب متنوعة في حياتهم الشخصية خارج إطار العمل، بطابع تنافسي، ترفيهي، وجاء إطلاق برنامج «الربع» خلال الحفل الذي أقامته قناة دبي الرياضية برعاية فندق الحبتور بالاس، بحضور أحمد الحمادي المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام.

وعبد الرحمن أمين، مدير قنوات دبي الرياضية في مؤسسة دبي للإعلام وعبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، بالإضافة إلى رعاة البرنامج، ماي دبي ومعهد الإمارات للسياقة ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، شركة FA المنتجة للبرنامج، وشركة غرور للتصوير الفوتوغرافي. ويقدم البرنامج الإعلامي حسن حبيب.

ويتألف البرنامج من 12 حلقة، ويبث مساء كل يوم اثنين، على قناة دبي الرياضية، وتبث الحلقة الأولى من «الربع» في تمام الساعة 11:00 مساء الاثنين المقبل، كما سيبث البرنامج أيضاً على قناة سما دبي، يوم الخميس بعد المقبل في تمام الساعة 9:00 مساءً، وتستضيف حلقات البرنامج أكثر من 40 شخصية رياضة وفنية وإعلامية.

هدف

وعبّر عبد الرحمن أمين، مدير إدارة القنوات الرياضية في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، عن سعادته بإطلاق برنامج «الربع»، وقال:

«نحن نسعى لأن يكون البرنامج الأول محلياً وعربياً وإقليمياً على مستوى البرامج الرياضية». وأضاف: «لأول مرة في قناة دبي الرياضية تم إنتاج برنامج خارجي مع فنانين ومشاهير، وذلك تماشياً مع توجهات إمارة دبي، بهدف إبراز الإمكانيات والبنية التحية التي تمتلكها دبي والإمارات على الصعد كافة».

وواصل: البرنامج لم يكتف بالأهداف الرياضية، بل كان له دور اجتماعي وإنساني أيضاً، حيث تقوم الفكرة على تعزيز مفهوم الصداقة، والصحبة الصالحة وكيفية خلق ممارسات مشتركة تجمع «الربع» في إطار إيجابي ومشوق تغلب عليه الروح الرياضية.

وقد شهد الحفل العديد من المفاجآت، ومن بينها، إطلاق الأغنية الرسمية للبرنامج من كلمات شاعر الوطن علي الخوار وتلحين سفير الألحان الفنان فايز السعيد.

3

ويتكون برنامج «الربع» من 3 فقرات رئيسية، حيث يقوم نجوم الحلقة في الفقرة الأولى برفقة مقدّم البرنامج بزيارة أحد نجوم أو أبطال رياضات مختلفة، من أجل تنظيم تحدي بينهم، أما في الفقرة الثانية فيمارس «الربع» (الأصدقاء) مغامرات مختلفة تتميز بالإثارة والتشويق مثل ترويض الأسود، أو صيد الأسماك، وغيرها من المغامرات التي تمتاز بقوتها وخطورتها.

في حين يعيش «الربع» في الفقرة الثالثة تجربة ممارسة مهنة معينة لمدة يوم واحد فقط، مثل التمثيل على خشبة المسرح، أو مهنة سائق التاكسي وغيرها من المهن، وذلك بهدف اكتشاف مواهب وشخصيات «الربع».

كما تضمّن تصوير حلقات البرنامج في أكثر من 50 وجهة داخل الدولة، والتي تتميز بالمغامرة والتشويق.

تميز

تميز الإعلامي حسن حبيب في تقديم العديد من البرامج، من أبرزها أوسكار الجماهير وكونغرس الإمارات وجماهير آسيا، الذي مزج أيضاً بين أهل الفن والرياضة، وغيرها العديد من البرامج التفاعلية، منها ضد الساعة في طواف دبي الدولي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز