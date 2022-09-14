العبدولي: خسارة 6 نقاط لن تؤثر على معنويات «النواخذة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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قلل جمعة حمدان العبدولي مدير الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة من هزيمة فريقه الثانية توالياً في دوري أدنوك للمحترفين.

مشيراً إلى أن النواخذة لا يستحق الهزيمة أمام شباب الأهلي خلال الجولة الماضية بعد أن قدم الفريق مستوى جيداً بشهادة الخبراء والمحللين، لكن النقاط الثلاث ذهبت للفريق الضيف والذي عرف كيف يحقق الانتصار في الوقت الأخير للمباراة والتي أقيمت على ملعب النواخذة للمرة الأولى منذ افتتاح الملعب التحفة.

ونوه العبدولي في حديث لـ «البيان» بأن فقدان 6 نقاط لن يؤثر على معنويات الفريق، وسيقوم الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي زوران بيقوفيتش بتصحيح الأخطاء، داعياً لاعبي فريقه إلى ترتيب الصفوف ومعالجة الهفوات قبيل موعد مباراة الوصل التي تقام ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، لافتاً إلى أن جميع مباريات الدوري صعبة ومهمة لكل فريق.

منافسة محتدمة

ونوه مدير فريق دبا الفجيرة إلى أن دوري الموسم الحالي لن يكون سهلاً على كل الأندية، وأن المنافسة على الدرع أو على مستوى البقاء ستكون مشتعلة بين جميع الفرق حتى الجولات الأخيرة، وتابع:

لابد من ترتيب الأوضاع وتحقيق الانتصارات، مشيراً إلى أنه على يقين أن دبا الفجيرة محتاج لفوز وحيد ومن بعده ستكون الانطلاقة الحقيقية للفريق، وقال: لابد من تجميع النقاط مع البداية لكي يرتاح الفريق خلال الجولات الحاسمة والأخيرة.

روح التحدي

وأشار العبدولي إلى أن ما يميز الدوري هذا الموسم هو الحضور الجماهيري الكبير والذي ساهمت فيه رابطة دوري المحترفين بإضفاء روح التحدي بين روابط مشجعي الأندية، منوهاً إلى أن الجمهور يمنح اللاعبين مزيداً من الحوافز والدوافع.

وأشاد العبدولي بالجهود الكبيرة التي بذلت من أجل أن يرى ملعب النواخذة النور بعد أن لقي الملعب الإشادة من قبل قيادات رابطة دوري المحترفين واتحاد الكرة، معرباً عن أمله في ازدياد أعداد جماهير دبا خلال المباريات المقبلة.

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