الجولات الأولى لدورينا تعشق الـ «هاتريك»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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بدأ الصراع على لقب هداف دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الحالي مبكراً، بعد مرور جولتين فقط من عمر المسابقة، ويتصدر علي مبخوت نجم وهداف الجزيرة، قائمة الهدافين، برصيد 5 أهداف، يليه التوغولي لابا كودجو هداف العين برصيد 4 أهداف، في مطاردة مستمرة من ضربة البداية، ويليهما البرازيلي جيلبيرتو أوليفييرا، مهاجم الوصل، بـ 3 أهداف، مقابل هدفين لكل من جواو بيدرو مهاجم الوحدة، ولوان بيريرا والكاسير لاعبي الشارقة.

غزارة الأهداف للمهاجمين في جولات البداية، ليست هي المرة الأولى التي تحضر في دورينا، الذي اعتاد على مدار مواسمه السابقة، تسجيل لاعبين حاليين وسابقين، ثلاثة أهداف أو أكثر في أول جولتين، إذ نجح علي مبخوت الهداف التاريخي للدوري الإماراتي، والذي رفع رصيده إلى 186 هدفاً، في إحراز 4 أهداف، في أول جولتين في موسم 2019-2018، منها هاتريك في المباراة الأولى في البطولة، على حساب شباب الأهلي.

سجل

وفي الموسم الماضي، وضع لابا كودجو وجواو بيدرو، بصمتهما في الجولتين الأولى والثانية بتسجيل 3 أهداف لكل منهما، بدآ بهما الصراع الذي حسمه لابا في النهاية بتتويجه بلقب هداف الدوري، والأمر نفسه تكرر في موسم 2021-2020، بإحراز 3 لاعبين 3 أهداف، وهم البرازيلي ويلتون سواريز مع الشارقة، والسلوفيني تيم ماتافز مع الوحدة، والأردني ياسين البخيت مع الظفرة.

ولم يكن «سوبر هاتريك» لابا كودجو في مرمى الظفرة، في الجولة الثانية هذا الموسم، و«هاتريك» علي مبخوت في شباك خورفكان، الثلاثية والرباعية الأولى في جولات البداية في دوري المحترفين، إذ حضرت الأرقام نفسها في مواسم سابقة، أبرزها عندما سجل البرازيلي ويلتون سواريز «سوبر هاتريك» في الجولة الثانية في مباراة الشارقة والنصر، التي حسمها الشارقة لصالحه بنتيجة 3-6.

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