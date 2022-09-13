راشد بن حميد يشيد بالانطلاقة القوية للموسم الكروي في مختلف المسابقات

المصدر: وام

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أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بالانطلاقة المميزة للموسم الكروي الجديد في مختلف المسابقات، دوري أدنوك للمحترفين، ودوري الدرجة الأولى ومسابقات المراحل السنية، مشيراً إلى أن هذه البداية تُبشر بموسم استثنائي على جميع الأصعدة، خاصة في ظل الحضور الجماهيري اللافت الذي شهدته المباريات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم في مقره بدبي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بحضور الأعضاء، حيث نوقشت البنود المدرجة على جدول الأعمال، والتي تضمنت خطط وبرامج وتقارير اللجان المختلفة.

واطلع مجلس الإدارة على تقرير لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، المتضمن برامج إعداد المنتخب الوطني الأول، الذي سيغادر إلى النمسا يوم السبت المقبل، حيث أولى محطات الاستعداد لبطولتي الخليج العربي في النسخة 25 ، وغرب آسيا، بالإضافة إلى نهائيات كأس آسيا 2023، وكذلك برامج أعداد المنتخب الأولمبي الذي سيدخل في تجمع داخلي اعتباراً من الأسبوع المقبل، وسيخوض خلاله مباراتين وديتين أمام شقيقه العماني، وكذلك منتخبي الشباب والناشئين استعداداً للنهائيات الآسيوية.

واستعرض التقرير كذلك الخطط والبرامج الخاصة بمراكز التدريب وتأهيل المدربين، بعد التعاقد مع المدير الفني الهولندي مارسيل لوكاسين.

واطلع المجلس على خطط وبرامج لجنتي الكرة النسائية والشاطئية للموسم الجديد، بما تضمنته من إقامة العديد من البطولات لمختلف الفئات إلى جانب المشاركات المقبلة للمنتخبات.

وتم خلال الاجتماع اعتماد الترقيات الخاصة بالحكام الذين اجتازوا الاختبارات المقررة، التي جرت في شهر يوليو الماضي.

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