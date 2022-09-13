26 مباراة و91 هدفاً بين الجزيرة والعين في المحترفين

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يترقب الجمهور مواجهة القمة التي تجمع الجزيرة وضيفه العين بعد غد الخميس في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي اشتعلت مبكراً وسط حماس كبير في المعسكرين ورغبة قوية في تحقيق الفوز بدوافع متعددة.

وقبل لقاء الخميس، التقى الفريقان في 26 مباراة خلال عهد الاحتراف، بخلاف مباراتي الموسم الملغى 2019-2020 بسبب جائحة كورونا، وشهدت المواجهات 91 هدفاً للفريقين، والتي تعتبر نسبة عالية من الأهداف قياساً بعدد المباريات التي يعتمد فيها الفريقان دائماً على اللعب المفتوح بحثاً عن الفوز.

أفضلية

وينال «فخر أبوظبي» الأفضلية بفوزه في 11 مباراة وإحرازه 47 هدفاً، فيما حقق العين الفوز في 10 مباريات محرزاً 44 هدفاً، مقابل 5 مواجهات انتهت بالتعادل بين الفريقين، ومن الملاحظات أن المواسم الثلاثة الأولى في عهد الاحتراف كانت قد شهدت تفوقاً واضحاً للجزيرة، الذي فاز في 5 مباريات وتعادل في واحدة من أصل 6 مواجهات، ولم يخسر أمام منافسه إلا في الموسم الاحترافي الرابع، بينما تفوق «الزعيم» في الموسم الماضي بالفوز ذهاباً وإياباً، وبنتيجة كبيرة بلغت ذهاباً 1-5، وإياباً 5 - صفر، وهو ما يشعل المواجهة المقبلة التي يسعى فيها العين لمواصلة تفوقه، بينما يرغب الجزيرة في الثأر والعودة من جديد إلى سكة الانتصارات في المواجهات الخاصة بين الفريقين.

استنفار

ونسبة لأهمية اللقاء، استنفر الجزيرة جماهيره للحضور والمساندة في اللقاء، وأعلن عن برنامج ترفيهي خاص مصاحب للقاء، وفتح أبواب الاستاد عند الرابعة والنصف مساءً وقبل صافرة البداية بأربع ساعات، وتحفيزاً للجمهور أعلن فخر أبوظبي عن جوائز سحب للجماهير، منها الجائزة الكبرى، سيارة نيسان مقدمة من المسعود للسيارات، وجوائز أخرى، منها جوال، تابلت، ساعات إلكترونية، إقامة فندقية، بخلاف البرنامج الشيق الذي أعده النادي قبل اللقاء وبين الشوطين، الشيء الذي يتوقع أن ينعكس إيجاباً على حضور جماهيري غفير.

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