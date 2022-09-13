6 صفقات جذبت الأنظار في أول جولتين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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خلقت العديد من صفقات الأندية خلال شهور الصيف، إثارة مبكرة لدوري أدنوك للمحترفين، مع ترقب جماهير كرة القدم الإماراتية، للتعرف إلى ما تصنعه تلك الصفقات من فوارق فنية وبدنية عند مشاركاتها، وبالفعل، نالت 6 صفقات اهتمام المشجعين والإعلام، في الجولتين الأولى والثانية للدوري، وجذبت الأنظار بأدائهم المتميز.

تفوق وغياب

انضمام عمر عبد الرحمن، إلى صفوف الوصل، واحدة من أهم صفقات «الميركاتو الصيفي»، وظهر «عموري» مع «الفهود» لمدة 169 دقيقة، على مباراتين، و لمس الكرة بـ 170 مرة، و124 تمريرة ناجحة، و11 تغطية ناجحة، و6 تمريرات طولية ناجحة، و4 تمريرات مؤثرة.

كما تعتبر عودة سبستيان تيغالي إلى ناديه الوحدة، من الصفقات الصيفية الهامة، ولكنه لم يشارك سوى 23 دقيقة فقط في مباراة فريقه الأولى أمام الوصل، والتي انتهت بالتعادل 2-2، ولم يحصل تيغالي، على الوقت الكافي لاستعادة بريق تألقه.

وحصل خميس إسماعيل، على صفقة مميزة بالانضمام إلى البطائح، وشارك لمدة 133 دقيقة، على مباراتين، وفاز «الراقي» في الأولى على اتحاد كلباء 0-2، وخسر الثانية من الوصل 2-1، وقام اللاعب بـ 6 التحامات، ومرتين افتكاك بنسبة نجاح 50 %، و36 تمريرة بدقة 33.3 %، ومنها 16 تمريرة للأمام، و12 تمريرة ناجحة في ملعب المنافس، ولمس الكرة 47 مرة، وارتكب خطأين، حصل على إنذار في إحداهما.

تألق سريع

في حين، أبرم الشارقة 3 صفقات من العيار الثقيل، وهم الإسباني باكو الكاسير، والبوسني ميراليم بيانيتش، والمواطن ماجد حسن، وشارك الكاسير لمدة 124 دقيقة موزعة على مباراتين، وسجل هدفين، بواقع هدف في كل مباراة، أمام شباب الأهلي وبني ياس، ومرر 31 كرة، ومنها 25 تمريرة صحيحة، وتتضمن تمريرتين طوليتين، وصنع هدفاً، و17 تمريرة ناجحة في ملعب المنافس، و12 تمريرة للخلف، ولمس الكرة 49 مرة، ونسبة نجاحه في المراوغات 33.3 %، وسدد 5 كرات، ومنها 4 على مرمى المنافس.

وشارك بيانيتش بعد وصوله إلى الشارقة بساعات، في مباراة فريقه بالجولة الثانية أمام بني ياس لمدة 83 دقيقة، وفاز الشارقة بنتيجة 0-3، وكان نصيب اللاعب هدفاً، سجله من ركلة جزاء، وشارك ماجد لمدة 37 دقيقة أمام بني ياس، وغاب عن مواجهة فريقه السابق شباب الأهلي في الجولة الأولى، وفاز فيها الشارقة 0-2، وتمكن خلال تلك الدقائق القليلة، من القيام بـ 5 التحامات، و29 تمريرة، ومنها 27 تمريرة صحيحة، و14 تمريرة ناجحة في ملعب المنافس، ولمس الكرة 35 مرة، وسدد كرة واحدة.

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