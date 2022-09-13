«تأمين الفعاليات بدبي» تستعد لاستقبال جماهير المونديال

المصدر: دبي - البيان

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عقدت لجنة تأمين الفعاليات بدبي، اجتماعاً مع مجلس دبي الرياضي، وممثلي مختلف الدوائر الحكومية والخاصة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين شرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، في تأمين الفعاليات الرياضية، وتوفير أفضل سبل إسعاد جماهير مونديال 2022، ممن سيتخذون دبي مقراً لإقامتهم مع أفراد عائلاتهم.

وترأس اللواء عبد الله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة في شرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، في قاعة الاجتماعات، بالإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، الاجتماع الأول، بحضور اللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، والعميد تركي بن فارس مدير الإدارة العامة للعمليات بالوكالة، والعميد راشد خليفة الفلاسي نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، والعميد خبير أحمد بورقيبة مدير مركز المرونة، والعميد حمد محمد بن ديلان مدير إدارة أمن مطار آل مكتوم، وأحمد الفلاسي مدير قطاع العمليات والاستثمار في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وأحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، وممثلين عن طيران الإمارات، وفلاي دبي، وأعضاء لجنة تأمين الفعاليات من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

خطة

وقال اللواء الغيثي: يهدف الاجتماع إلى الوقوف على استعداد كافة الجهات المعنية في إمارة دبي، وإجراءاتها المتخذة لاستضافة مشجعي مونديال قطر 2022، ومراجعة خطط العمل الرامية إلى مساندة الأشقاء في قطر، لإنجاح هذا الحدث العالمي الكبير، التي تستضيفه دولة عربية لأول مرة على مستوى المنطقة.

كما قدمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عرضاً مرئياً لفعالياتها خلال شهر نوفمبر، والذي يصادف فعاليات مونديال قطر، والمساهمة في التعريف بالمعالم والمناطق السياحية بالإمارة.

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