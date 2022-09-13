ديمبو: لقب الهدافين أولويتي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد الغامبي ديمبو داربوي مهاجم النصر، أنه يطمح لترك بصمة في تاريخ العميد، وأن يكون جزءاً من نجاحات جديدة يحققها الفريق خلال الفترة التي سيحمل فيها شعاره، مؤكداً أنه لم يأت للاستمتاع مع النصر ثم الرحيل دون تقديم بصمة، وقال المهاجم القادم من الدوري البيلاروسي في تصريح لـ«البيان» عقب مباراة فريقه مع عجمان ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين: أدرك تماماً أني جئت للعب بناد كبير وأتمنى التتويج معه بلقب الدوري أو الكأس، لم آت لمجرد اللعب والاستمتاع ثم الرحيل، أريد أن أترك بصمة في النصر.

وأضاف: أنا واحد من اللاعبين الطموحين الذين يحلمون منذ الصغر باحتراف كرة القدم، وحالياً أتطلع لأن أنجز شيئاً مهماً في حياتي، عندما بدأت ممارسة هذه اللعبة، قلت يجب أن أكتب اسمي في سجلات التاريخ، وأن يتذكر الناس ما فعلت في كرة القدم، لقد بدأت من الصفر وعانيت كثيراً حتى وصلت إلى هنا، وسأبذل المزيد من الجهد حتى أصل إلى النجاح الذي أطمح له مع النصر.

تأقلم

وصرح المهاجم الغامبي أنه يملك قدرات أكبر مما أظهره في الجولتين الأولى والثانية أمام الظفرة وعجمان، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى المزيد من الوقت للتأقلم مع الأجواء الجديدة وبالتزامن مع تحسن الطقس خلال الأسبوعين المقبلين بما أنه قادم من بيلاروسيا المعروفة بطقسها البارد.

وعن رأيه في الدوري الإماراتي، قال ديمبو إنه لم يكن يحمل فكرة واضحة عن دوري المحترفين، لكنه تحدث مع صديقه الغامبي بوبكر تراولي لاعب عجمان السابق الذي شجعه على خوض هذه التجربة الجديدة، وأضاف: الأمور تسير بشكل جيد والأجواء العائلية في النصر تمنحني سعادة أكبر، والآن الكرة بين أقدامي وعليّ أن أثبت نفسي أكثر فأكثر.

وعن قدرته للمنافسة على لقب أفضل هداف، الذي توج به الموسم الماضي مع فريقه السابق شاختيور سوليغورسك في الدوري البيلاروسي، قال مهاجم النصر: كرة القدم هي أن تثق بقدراتك أولاً، وثانياً أن تعمل بجدية لتثبتها، وأنا أؤمن بقدراتي 100%، وأطمح للمنافسة على لقب الهدافين هنا، إنه هدفي الأول، كل مهاجم يسعى لأن يكون على القمة وسأفعل كل شيء من أجل الوصول إليها.

وأوضح ديمبو أنه يطمح من خلال النصر لتعزيز مشاركاته الدولية مع منتخب بلاده، وقال: في السابق لم يكن منتخب غامبيا قوياً، لكن حالياً نملك فريقاً جيداً ولاعبين على مستوى عال، لقد وصلنا إلى ربع نهائي في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، لذا نحن ضمن أفضل 8 منتخبات في أفريقيا، ولدينا عدة لاعبين محترفين في الخارج.

مسيرة

وبدأ ديمبو مسيرته الكروية مع نادي ريال دي بانجول الغامبي ثم انتقل في موسم 2017 - 2018 إلى نادي آسيك نديامبور السنغالي قبل الرحيل في الموسم الذي يليه إلى الاحتراف في أوروبا من بوابة نادي شكوبي المقدوني، ثم استقر في آخر موسمين بنادي شاختيور البيلاروسي، الذي حقق معه لقب الدوري وكأس السوبر وجائزة لقب أفضل هداف، وشارك معه في 53 مباراة سجل خلالها 26 هدفاً و13 تمريرة حاسمة.

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