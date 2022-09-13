«الهواة».. انطلاقة بالقوة التهديفية

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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جاءت انطلاقة الجولة الأولى من دوري الهواة ساخنة ومثيرة وشهدت إحراز اللاعبين 23 هدفاً في 8 مباريات، وحضرت نتيجة الفوز في 6 مباريات، فيما خيم التعادل على مباراتين، وأشهر الحكام عدداً من البطاقات الملونة؛ منها 34 صفراء و3 بطاقات حمراء.

ولم تخل الجولة الأولى من المفاجآت التي تمثلت في فقدان الإمارات نقطتين إثر التعادل الإيجابي بهدف أمام سيتي، فيما سقط دبا الحصن في فخ الهزيمة على ملعبه أمام العربي، الذي عرف كيف يتفوق على مدربه السابق محمد جلبوت المنتقل إلى تدريب الحصن من أم القيوين.

كفة متعادلة

وتقاسم 6 مدربين (3 مواطنين ومثلهم أجانب) نتيجة الفوز بعد أن تفوق كل من بدر طبيب مدرب التعاون ومحمد الطنيجي مدرب الذيد ومعتز عبدالله مدرب الحمرية، وعلى صعيد الأجانب نجح كل من الصربي بوريس بونياك مدرب العروبة والبرازيلي ميرندا مدرب غلف اف سي والمغربي بدر الدين الإدريسي مدرب العربي في قيادة فرقهم لتحقيق الانتصار.

وأحكمت 6 أندية قبضتها على مراكز المقدمة بدءاً من الذيد وغلف اف سي والتعاون العربي، والجزيرة الحمراء والعروبة، وهي الفرق التي تمكنت من حصد الفوز، في وقت كسبت فيه 4 فرق نقطة وحيدة وهي الإمارات وسيتي والفجيرة المتعادل مع الرمس 2-2، فيما لا تمتلك 6 فرق أي رصيد من النقاط وهي الأندية التي خسرت مباريات الجولة الأولى وهي دبا الحصن، وحتا، وبينونة، ومصفوت، وفرسان هسبانيا، ومسافي.

سباق الهدافين

وتصدر 3 لاعبين سباق الهدافين وهم فارس الجابري (العربي)، وسليم المينزلي (الرمس)، محمد ديوب (غلف اف سي) ولكل لاعب منهم هدفان، وتعرض ثلاثة لاعبين للطرد منذ الجولة الأولى، اثنان منهما من فريق العروبة وهما علي مصطفى وناشد عبدالقادر، بالإضافة للاعب الفجيرة محمد الرئيسي.

ولم يتمكن مدرب دبا الحصن من قيادة فريقه لتحقيق الفوز على العربي الذي أشرف على تدريبه خلال الموسم الماضي، وقدم معه موسماً أكثر من رائع، حيث سقط دبا الحصن في فخ الهزيمة على أرضه ووسط جمهوره، ليفرط الفريق الأخضر في ثلاث نقاط مهمة، وأمام فريق سيكون منافساً على الصعود أيضاً هذا الموسم.

ولم يتمكن حتا بقيادة مدربه المقدوني جوكيكا من تجاوز عقبة العروبة، رغم إكمال مدربه الصربي بوريس بونياك المباراة بتسعة لاعبين فقط، بعد طرد اثنين من أفضل لاعبي الفريق خلال الشوط الثاني، وهو الطرد الذي لم يستغله الإعصار ليخسر الفريق ثلاث نقاط مهمة على أرضه.

غاب المدرب الجزائري سفيان نشمة المدير الفني للفجيرة عن مشهد المباراة الأولى أمام الرمس ليتم إسناد المهمة لمساعده الوطني محمد الحوسني، والذي أشرف على تدريب الفريق لحين اكتمال إجراءات قيد المدرب الجزائري سفيان نشمة.

قمة «الثانية»

تتجه الأنظار السبت المقبل لمباراة قمة ضمن الجولة الثانية، وهي المباراة التي تجمع الهابطين من دوري المحترفين، وهما العروبة الذي يستقبل ضيفه الإمارات بقيادة مدرب العروبة السابق التونسي فتحي العبيدي، والذي سيأتي إلى ملعب خليفة بن زايد، بنادي العروبة، بهدف تغيير الصورة التي ظهر عليها فريقه الإمارات في الجولة الأولى، بعد التعادل مع سيتي بهدف، فيما ستكون بقية المواجهات متوازنة وتجمع هسبانيا بالفجيرة والعربي ضد بينونة وسيتي في مواجهة غلف اف سي، ومسافي ضد الحمرية، والرمس يستقبل ضيفه دبا الحصن، والتعاون ضد مصفوت، والذيد يواجه الجزيرة الحمراء.

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