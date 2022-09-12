فوز العين والوصل في مبادرة «دوري الجماهير»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت رابطة المحترفين فوز نادي العين بالمركز الأول لفئة النادي المضيف ضمن مبادرة «دوري الجماهير»، والخاصة بالجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين، ونال النادي جائزة قدرها 60 ألف درهم، فيما فاز بالمركز الثاني نادي الشارقة، بجائزة 40 ألف درهم. وحصد نادي الوصل المركز الأول لفئة «النادي الضيف»،، وجائزة 40 ألف درهم، فيما حصل شباب الأهلي على المركز الثاني، وجائزة 30 ألف درهم، وتأتي الجوائز تحفيزاً للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار جولات الدوري.

وحددت الرابطة شرطين مهمين، بأن يكون الحد الأدنى للحضور الجماهيري في كل جولة 2500 مشجع للنادي المضيف، و700 مشجع للنادي الضيف.

وتنطلق الجولة الثالثة،، 15 الجاري، وسيكون الدخول إلى الملاعب بنسبة 100% من سعة المقاعد في الاستاد.

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