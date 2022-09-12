خورفكان بطلاً لكأس كرة الصالات

المصدر: الشارقة - البيان

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توج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم في خورفكان، رئيس نادي اتحاد كلباء، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وشهاب العوضي الأمين العام للجنة كرة الصالات، فريق خورفكان بطلاً لكأس الاتحاد لكرة قدم الصالات، بعد فوزه على البطائح بنتيجة (5- 2) في نهائي البطولة الذي أقيم في صالة نادي اتحاد كلباء.

واحتفلت جماهير خورفكان مع لاعبي فريقها ابتهاجاً بالمحافظة على اللقب للموسم الثاني على التوالي، والمرة الثالثة في مسيرة النسور باللعبة.

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