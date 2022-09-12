"لجنة تأمين الفعاليات بدبي" تناقش الاستعدادات لاستقبال جماهير المونديال

المصدر: وام

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أكد سعادة اللواء عبدالله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة في شرطة دبي رئيس لجنة تأمين الفعاليات استعداد جميع الجهات المعنية في الإمارة عبر إجراءاتها المتخذة لاستضافة مشجعي مونديال قطر 2022 و مراجعة خطط العمل في هذا الصدد و هو ما يستلزم جاهزية كاملة في مجال السكن و الطيران والمواصلات و التعامل مع الجنسيات الوافدة إلى الدولة بلغاتهم المتعددة ومراعاة عاداتهم وثقافاتهم المختلفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي ترأسه بالإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لمناقشة استعدادات لجنة تأمين الفعاليات لاستضافة مشجعي مونديال قطر 2022 بحضور سعادة اللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات والعميد تركي بن فارس مدير الإدارة العامة للعمليات بالوكالة والعميد راشد خليفة الفلاسي نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة والعميد خبير أحمد بورقيبة مدير مركز المرونة و العميد حمد محمد بن ديلان مدير إدارة أمن مطار آل مكتوم و أحمد الفلاسي مدير قطاع العمليات والاستثمار في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وأحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي وممثلين عن طيران الإمارات وفلاي دبي وأعضاء لجنة تأمين الفعاليات من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

تناول الاجتماع التنسيق والتعاون المستمر بين جميع الجهات ذات العلاقة حرصا على عكس الصورة المشرفة والمعهودة عن دبي ودولة الإمارات في مجال تنظيم واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى.

على صعيد متصل عقدت لجنة تأمين الفعاليات بدبي اجتماعا مع مجلس دبي الرياضي و ممثلي مختلف الدوائر الحكومية والخاصة وذلك في إطار التعاون المستمر بين الجانبين في تأمين الفعاليات الرياضية وتوفير أفضل سبل إسعاد الجماهير الزائرة وضمان انسيابية حركتهم وتمتعهم بزيارة لمختلف مناطق دبي واستعدادات دبي لاستقبال جمهور مونديال 2022 ممن سيتخذون منها مقرا لإقامتهم مع أفراد عائلاتهم.

و قدمت دائرة الاقتصاد و السياحة بدبي عرضا مرئيا لفعالياتها خلال شهر نوفمبر و الذي يصادف فعاليات مونديال قطر والمساهمة في التعريف بالمعالم والمناطق السياحية بالإمارة.

و طالب الغيثي الجهات المعنية بتوفير مطويات تثقيفية للقادمين إلى الدولة توضح القوانين والأعراف الاجتماعية والتي قد تختلف عن قوانين دولهم.

وفي ختام الاجتماع أكد الغيثي ضرورة توحيد الجهود والتنسيق بين جميع اللجان الفرعية الداخلية ووضع خطط وتصورات مشتركة وعرضها في الاجتماع القادم.

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