«اليكسندر» بصمة أولى وفرحة لم تكتمل

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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لم تكتمل فرحة لاعب الجبل الأسود اليكسندر سكتيش محترف دبا الفجيرة بهدفه التاريخي الأول على ملعب «تحفة النواخذة»، بعد أن دوّن اسمه كأول لاعب يحرز هدفاً في الملعب الجديد.

وكاد اليكسندر أن يطير من الفرح بهذا الهدف بعد أن توجه ناحية جماهير فريقه التي بادلته التحية، لكن فرحة الجمهور واللاعبين وجهازهم الفني لم تكتمل، بعد أن عرف شباب الأهلي كيف يعود بالنقاط الثلاث، ويفسد احتفالات جمهور دبا الفجيرة.

وما تزال الفرصة مواتية للنواخذة للتعويض، وهناك الكثير من المباريات المهمة في قادم الجولات، وتبقى الفرصة أمام الفريق لاستعادة الانتصارات، بدءاً من مباراة الوصل الصعبة في الجولة الثالثة، والتي تقام بملعب الإمبراطور في زعبيل بعد غدٍ.

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