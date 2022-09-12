عودة «عموري» الأبرز في قائمة «الأبيض»

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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يعكف الأرجنتيني أروابارينا مدرب منتخبنا الوطني على وضع اللمسات الأخيرة لقائمة الأبيض استعداداً لإعلانها خلال الساعات المقبلة، بعد أن اطمأن على جاهزية اللاعبين والوقوف على جهوزيتهم الفنية والبدنية، عقب مباريات الجولة الثانية لدوري أدنوك، وتضم القائمة الجديدة من 24 إلى 26 لاعباً، ومن بينهم عموري لاعب الوصل الذي ظهر بمستوى طيب في انطلاقة الدوري، كما سينضم للمرة الأولى لاعب العين كوامي أوتون «22 عاماً»، إضافة إلى عدد من اللاعبين الشباب مثل أحمد جميل وفارس خليل إذ سيعتمد المدرب على العناصر الشابة بشكل كبير في الفترة المقبلة.

وسيتجمع الأبيض 17 الجاري في دبي، تمهيداً للانخراط في معسكر إعداد خارجي في العاصمة النمساوية «فيينا» في الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر المقبل، يتخلله لعب مباراتين وديتين، المباراة الأولى يوم 23 مع باراغواي، والثانية 27 مع فنزويلا، في إطار بداية استعدادات الأبيض للاستحقاقات القارية المهمة المقبلة وسيترأس البعثة في بداية مرحلة الإعداد الخارجي أحمد الطنيجي عضو لجنة المنتخبات مشرف المنتخب «النشط»، ثم يلتحق حميد الطاير عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة بالمعسكر مع بداية الأسبوع الثاني للمعسكر لمتابعة المباريات الودية وتقديم كل الدعم المعنوي.

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