6 أندية تتصدر الهواة

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

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شهد ختام مباريات الجولة الافتتاحية لدوري الهواة تسجيل اللاعبين 16هدفاً في خمس مباريات، جرت أمس، وانتهت جميعها على وقع الفوز، وبنهاية مباريات الجولة الأولى تتصدر 6 فرق المسابقة برصيد 3 نقاط وهى الذيد، وغلف اف سي، والتعاون، والعربي، والجزيرة الحمراء، والعروبة.

وخلال مباريات، أمس، تمكن العربي من تحقيق انتصار غالٍ خارج الأرض على دبا الحصن بنتيجة 1-2، وسجل هدفي الفائز فارس الجابري، فيما أحرز يتيمة الحصن العماني محمد المربوعي، كما فاز الجزيرة الحمراء على ضيفه مصفوت 1-2 عن طريق سيف سالم وكايو هنريقو، وأحرز لمصفوت جويل ارنست.

وتمكن التعاون من تحقيق الفوز على مسافي بهدفين دون رد عن طريق كارلوس البرتو، ومحمد ابيبو، وفاز الذيد على بينونة بنتيجة 1-3، وجاءت الأهداف عن طريق ارنست ابانغ وسيد بوريا وايريك دانيال، وأحرز لبينونة خليل الخوري، وبذات النتيجة السابقة «1-3» حقق غلف اف سي الفوز على فرسان إسبانيا، أحرز أهداف الفائز كل من محمد أيوب هدفين، وهدف لمدافع إسبانيا في مرمى فريقه، فيما أحرز يتيمة الخاسر كريستيان بومولو.

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