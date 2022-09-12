حسن إسماعيل: مستقبل طيب ينتظر عيسى أحمد

المصدر: دبي - البيان

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عبر حسن إسماعيل المشرف الفني على قطاع حراس المرمى في نادي الشارقة عن سعادته بتألق عيسى أحمد في الذود عن شباك مرمى اتحاد كلباء في مباراته أمام الوحدة، حيث لعب مباراة كبيرة وحافظ على نظافة شباكه على الرغم من الهجوم المتواصل لفريق الوحدة، خصوصاً في الشوط الثاني مما ساهم في تحقيق الفريق فوزاً غالياً عوض به نتيجة مباراته أمام البطائح، موضحاً أنه ينتظر هذا الحارس مستقبل طيب مع مزيد من العمل والتركيز خلال الفترة المقبلة.

وأثنى على حارس الشارقة درويش محمد الذي ظهر بمستوى طيب للمباراة الثانية على التوالي خلال مباراة فريقه أمام بني ياس، حيث أنقذ مرماه من فرص عدة واحتفظ بنظافة شباكه حتى الآن وتلك نقطة إيجابية تعزز من الأداء الشرجاوي خلال منافسات الدوري المقبلة، واعتبر حسن إسماعيل أن عودة الحارس المخضرم ماجد ناصر للذود عن مرماه مكسب كبير لفريق شباب الأهلي، حيث يتمتع بخبرة كبيرة ويمنح فريقه ومنظومته الدفاعية ثقة إضافية، كما يعتبر خالد السناني مكسباً أيضاً لفريق الوصل بحكم خبرته الكبيرة.

وعن مسؤولية الحراس في كثرة الأهداف التي سجلت خلال الجولة الثانية لدوري أدنوك قال حسن إسماعيل: لا شك أن الاستقطابات الجيدة للأندية من مهاجمين ولاعبي وسط على مستوى عالٍ سبب رئيسي في كثرة الأهداف، ويتحمل مسؤولية تلك الأهداف المنظومة الدفاعية للأندية وليس حراس المرمى فقط، حيث ظهر معظم الحراس بمستوى جيد ولكن قدرات وإمكانات منافسيهم من المهاجمين عالية.

وأضاف: لقد مني بني ياس بخسارة ثلاثية ومع ذلك ظهر حارسه فهد الضنحاني بمستوى طيب، كما أن حارس الظفرة عبدالله سلطان لا يتحمل مسؤولية الأهداف السبعة التي مني بها مرماه، فالحارس ضحية هبوط مستوى الفريق بشكل عام وتعدد أخطاء المنظومة الدفاعية.

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تسجيل 25 هدفاً في الجولة الثانية لا يعني ضعفاً في مستوى حراس المرمى، بل يعني وجود قوة هجومية مميزة بالفرق وتألق لعدد من المهاجمين منهم من سجل سوبر هاتريك مثل لابا كودجو مهاجم العين أو هاتريك مثل علي مبخوت مهاجم الجزيرة.

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