72 % يتوقعون عدم إقامة «خليجي 25» في البصرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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توقع 72% مقابل 28% من إجمالي المشاركين في استطلاع «البيان الرياضي»، ألا تقام كأس الخليج 25، في مدينة البصرة العراقية من 6 إلى 19 يناير 2023، وذلك بعدما توقع أيضاً، 73% مقابل 27% عبر موقع «البيان»، و71% مقابل 29% عبر حساب «البيان الرياضي» على «تويتر»، التوجه نفسه، وبالتالي إمكانية نقل البطولة إلى دولة أخرى.

وهناك صعوبات حالية تواجه إقامة «خليجي 25» في مدينة البصرة، بعد الظروف السياسية التي مرت أخيراً على «بلاد الرافدين»، ومن المقرر أن يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي، اجتماعاً مهماً خلال الأيام المقبلة، في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسيتم خلاله بحث تقارير لجنة التفتيش عن منشآت كل من العراق والكويت، بعد زيارتها للبلدين خلال الفترة الماضية، وحسم ملف الاستضافة.

وهناك 3 سيناريوهات أمام المكتب التنفيذي، الأول، تأجيل البطولة لموعد جديد على أن تقام في مدينة البصرة، وهو أمر في غاية الصعوبة في ظل ازدحام الرزنامة الدولية والقارية، والثاني، إقامة البطولة في الكويت، بعد أن أبدت استعدادها لتوفير كل الإمكانات، والثالث، إقامة البطولة في موعدها المقرر بمدينة البصرة العراقية.

قرار

من جانبه، قال أحمد خليفة حماد المدير التنفيذي الأسبق في نادي شباب الأهلي، إنه يتمنى إقامة «خليجي 25» في موعدها وفي مدينة البصرة، ولكن القرار النهائي بيد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي، والظروف السياسية ستكون عاملاً أساسياً في اتخاذ القرار.

وأوضح أحمد خليفة حماد، أن الجميع يتمنى إقامة البطولة في العراق، بعد الفرحة الكبيرة التي عاشتها الرياضة والشعب العراقي الشقيق بعد الإعلان عن إقامة النسخة المقبلة في البصرة، وفي الوقت نفسه، هناك ظروف أخرى ربما تغير مكان البطولة، والمطلوب إقامتها بانتظام للحفاظ على حدث رياضي كبير يهم كل عشاق كرة القدم في دول الخليج، وتمنى حماد أن يتوصل المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي، إلى القرار السليم، والذي يصب في مصلحة الكرة الخليجية.

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