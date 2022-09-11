بديلا جارديم يكتبان «النهاية السعيدة» للفرسان

المصدر: دبا – محمد فضل

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يحسب لمدرب شباب الأهلي البرتغالي ليوناردو جارديم قراءته الصحيحة لمجريات مباراة فريقه أمام دبا الفجيرة والتي حول فيها الضيوف الخسارة بهدف إلى فوز بهدفين جاءا في الشوط الثاني، وذلك بعد أن زج جارديم بالثنائي يوري سيزار ودومبيا ليبصم البديلان على ثنائية الفرسان في مرمى حارس النواخذة حميد عبدالله ويكتبان نهاية سعيدة لشباب الأهلي الذي تنفست جماهيره الصُعداء لتعود من الساحل الشرقي بالعلامة الكاملة، ويضع الفريق الفائز أول ثلاث نقاط في رصيده.

فيما ظل النواخذة ضمن مراكز المؤخرة بعد تعرضه للهزيمة الثانية على التوالي ولابد من تصحيح الأوضاع وإيقاف مسلسل الهزائم بالنسبة لمدرب النواخذة الصربي زوران بيجوفيتش قبيل فوات الأوان، وكانت جماهير الفريقين قد تواجدت بكثافة على ملعب النواخذة الجديد والذي شهد المواجهة الأولى على أرضية الملعب «التحفة».

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