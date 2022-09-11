الوحدة: تعرضنا لأخطاء تحكيمية غير مبررة أمام اتحاد كلباء

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد نادي الوحدة في بيان رسمي، أن الفريق الأول لكرة القدم تعرض لأخطاء تحكيمية في مباراته مع اتحاد كلباء التي أقيمت، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإماراتي، والتي انتهت لصالح "النمور" بهدف دون رد.

وطالب الوحدة من لجنة الحكام باتحاد كرة القدم الإماراتي، بتدارك الأخطاء التحكيمية حماية للاعبين وحفاظاً على حقوق المؤسسات الرياضية.

وجاء نص بيان الوحدة كالتالي:

"تأسف شركة نادي الوحدة لكرة القدم عما تعرض له الفريق الأول في لقائه أمام شقيقه اتحاد كلباء من أخطاء تحكيمية غير مبررة، أثرت بشكل مباشر على نتيجة اللقاء وعلى الحالة الذهنية لعناصر الفريق، وتأمل شركة نادي الوحدة لكرة القدم من لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم بتدارك الأخطاء حماية للاعبين وحفاظاً على حقوق المؤسسات الرياضية بما يسهم في ارتقاء كرة الإمارات".

وكان الوحدة تلقى خسارته الأولى هذا الموسم على ملعبه أمام اتحاد كلباء، ليحصد العنابي نقطة وحيدة خلال أول جولتين من منافسات الدوري الإماراتي، بعد تعادله مع الوصل في الجولة الأولى، وخسارته أمام كلباء في الجولة الثانية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز