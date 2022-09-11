النصر لـ«العميد» و7 للعين

المصدر: العين - طلحة عبدالله، دبي - عدنان الغربي

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حصد النصر أول فوز في الموسم الجديد بتغلبه على عجمان بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على استاد آل مكتوم ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط مقابل نقطة واحدة للبرتقالي.

جاءت المباراة سريعة من الفريقين، وسجل الهدف الأول للعميد جاسم يعقوب في الدقيقة 36، وعزز تفوقه بالهدف الثاني في الدقيقة السادسة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع عن طريق عمر جمعة.

وعلى ملعب استاد هزاع بن زايد حقق العين فوزاً كاسحاً على ضيفه الظفرة وأمطر شباكه بسبعة أهداف نظيفة لحساب الجولة نفسها، وبالنتيجة رفع العين رصيده إلى (4 نقاط) وصعد للمركز الثالث، فيما بقي الظفرة في المركز 11 برصيد نقطة واحدة.

وبعد ظهوره دون المستوى وإضاعته ركلة جزاء في الجولة السابقة أمام عجمان، انتفض المهاجم التوغولى لابا كودجو في مباراة اليوم وأظهر تألقاً ملحوظاً ليسجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق 11، 29، 43، 67، وذلك قبل خروجه مستبدلاً في الشوط الثاني، وسجل الأوكراني أندري يارمولينكو، الهدف الخامس في الدقيقة 35، وأحرز الكولومبي دانيلو أربوليدا الهدف السادس في الدقيقة 81 حيث تدخلت تقنية الفيديو لتعتمد الهدف بعد أن نقضه الحكم بحجة التسلل أول الأمر، قبل أن يسجل المغربي رحيمي الهدف السابع في الدقيقة 88، وشهد الشوط الأول حالة طرد كانت من نصيب مدافع الظفرة ليونارد أوفور.

وفي ختام مباريات الجولة حقق اتحاد كلباء فوزاً ثميناً خارج ملعبه على حساب مضيفه الوحدة بهدف نظيف سجله البرازيلي لياندرو في معقل «أصحاب السعادة» باستاد آل نهيان بأبوظبي.

ويعد فوز اتحاد كلباء مفاجأة بعدما كانت الترشيحات تصب في مصلحة الوحدة وخصوصاً أن «النمور» خسر على ملعبه في الجولة الأولى أمام البطائح.

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