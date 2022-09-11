فوز وتعادلان في افتتاح دوري «الأولى»

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

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افتتحت أمس مباريات دوري الدرجة الأولى بـ3 مباريات، حيث فاز العروبة بـ9 لاعبين على حتا بهدف الصربي استوبر (ق52)، في مباراة شهدت طرد ثنائي العروبة ناشد عبدالقادر وعلي مصطفى.

وحقق سيتي مفاجأة بعد التعادل الإيجابي بهدف أمام مضيفه الإمارات، وسجل للصقور البرازيلي كوستا (ق34)، ولسيتي حمد عيسى فهد (ق73).

وتعادل الفجيرة على ملعبه أمام الرمس بنتيجة 2-2، أحرز للفجيرة عكاشة حمزاوي ونبيل فيروز (ق 36 و69)، بينما سجل للرمس التونسي سليم المزليني في الدقيقتين (28 و63). وتستكمل اليوم مباريات الأسبوع الأول بإقامة 5 مباريات تجمع دبا الحصن والعربي والتعاون مع مسافي والجزيرة الحمراء ومصفوت وبينونة أمام الذيد وغلف إف سي مع فرسان هسبانيا.

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