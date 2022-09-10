اتحاد كلباء يفاجئ الوحدة بهدف لياندرو

المصدر: أبوظبي-محمد صادق تصوير أحمد بدوان

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حقق اتحاد كلباء فوزاً ثميناً خارج ملعبه على حساب مضيفه الوحدة بهدف نظيف سجله البرازيلي لياندرو في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت في معقل "أصحاب السعادة" بإستاد آل نهيان بأبوظبي، في ختام الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين.

ووضع اتحاد كلباء أول ثلاث نقاط في جعبته بعد تحقيقه الفوز الأول، ليرتقي للمركز الثامن في جدول الترتيب، بينما تلقى العنابي خسارته الأولى هذا الموسم، واحتل المركز العاشر بنقطة واحدة.

ويعد فوز اتحاد كلباء مفاجأة بعدما كانت الترشيحات تصب في مصلحة الوحدة خصوصاً وأن "النمور" خسر على ملعبه في الجولة الأولى أمام البطائح الصاعد هذا الموسم لدوري المحترفين، ليحقق "النمور" الفوز الرابع على العنابي في تاريخ مواجهات الفريقين.

وعجز الوحدة عن الظهور بشكل مرض أمام جماهيره التي كانت تمني النفس بالفوز الأول على ملعب الفريق، وبدا العنابي غير قادر على التسجيل في مرمى اتحاد كلباء رغم الاستحواذ على الكرة أغلب فترات المباراة.

ولجأ كلباء إلى الاعتماد على الهجمات المرتدة مستغلاً سرعة لياندرو الذي تمكن من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 34 بعدما حول عرضية جهة اليمين في شباك الحارس راشد علي.

وحاول الوحدة في الشوط الثاني تكثيف هجماته على مرمى الضيوف ودفع بأكثر من تغيير لتنشيط الناحية الهجومية ولكن اتسمت هجمات الفريق بالعشوائية وعدم الفاعلية.

وكاد اتحاد كلباء أن يخطف الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل من الضائع بعد أن سدد راميريز من وسط الملعب كرة ساقطة خلف الحارس راشد علي ولكنها ارتدت من العارضة، لتنتهي المباراة بفوز غال وثلاث نقاط ثمينة لاتحاد كلباء.

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