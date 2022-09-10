اتحاد الكرة الإماراتي يستضيف سيمنار مراقبي المباريات لمنطقة غرب آسيا

المصدر: البيان

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يستضيف اتحاد الإمارات لكرة القدم خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر الجاري سيمنار مراقبي المباريات الجدد في الاتحاد الآسيوي، لمنطقة غرب آسيا.

ويشارك في السيمنار 37 مراقباً مستجداً من السعودية، الأردن، فلسطين، البحرين، الكويت، عمان، قطر، اليمن، سوريا ولبنان، بالإضافة إلى الهند، إيران، قيرغستان، أوزبكستان، سيرلانكا، أفغانستان، المالديف ونيبال.

ويحاضر في السيمنار مختصون من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم, بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الدولي، كما يشهد السيمنار مشاركة أربعة مراقبين إماراتيين تم ترشيحهم من قبل اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية .

ويأتي قيام هذا السيمنار في دولة الإمارات العربية المتحدة، استمراراً لتعاون اتحاد الإمارات لكرة القدم مع الاتحادين الدولي والآسيوي، وضمن المساعي الرامية للتطوير، ورفع قدرات عناصر اللعبة لمواكبة التطورات التي تشهدها اللعبة على مستوى العالم.

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