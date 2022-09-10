النصر يحصد الفوز الأول بثنائية في شباك عجمان

المصدر: دبي-عدنان الغربي تصوير سالم خميس

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حصد النصر أول فوز في الموسم الجديد بتغلبه على عجمان بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على استاد آل مكتوم ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط مقابل نقطة واحدة للبرتقالي.

جاءت المباراة سريعة من الفريقين، ونزل النصر بثقله إلى الهجوم وأوجد ما لا يقل عن 4 ركنيات خلال 15 دقيقة الأولى وبعض الفرص الخطرة أبرزها بواسطة البرازيلي جاجا (ق10) ثم تسديدة من جاسم يعقوب (ق16) ما دفع عجمان للتراجع للدفاع واللعب على الهجمات المرتدة، معتمدا على سرعة أزارو ومحمد فراس.

وأثمرت سيطرة النصر على مجريات الشوط الأول هدفا حمل توقيع جاسم يعقوب في الدقيقة 36 بعد ضغط مستمرّ وإصرار كبير على الوصول إلى مرمى عجمان.

في الشوط الثاني بدأ البرتقالي بأسلوب هجومي بقيادة الثلاثي المكون من أزارو ومحمد فراس وعلي مدن، ونجح في تهديد مرمى النصر بعدّة فرص، في المقابل لعب العميد بحذر دفاعي مع الانتشار الجيد على أرضية الملعب، ما مكنه من الحفاظ على أسبقيته وتعزيز تفوقه بالهدف الثاني في الدقيقة السادسة في الوقت بدل الضائع عن طريق عمر جمعة.

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