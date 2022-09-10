العين يبدع ويمتع ويمطر شباك الظفرة بالسبعة

المصدر: العين- طلحة عبدالله تصوير سيف الكعبي

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حقق العين فوزا كاسحا على ضيفه الظفرة وأمطر شباكه بسبعة أهداف نظيفة مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة الثانية من دوري ادنوك للمحترفين، وبالنتيجة رفع العين رصيده إلى (4 نقاط) وصعد للمركز الثالث، فيما بقي الظفرة في المركز 11 برصيد نقطة واحدة .

لابا ينتفض

وبعد ظهوره دون المستوى واضاعته لركلة جزاء في الجولة السابقة أمام عجمان، انتفض المهاجم التوغولى لابا كودجو في مباراة اليوم وأظهر تألقا ملحوظا ليسجل أربعة أهداف ( سوبر هاتريك) في الدقائق 11، 29، 43، 67، وذلك قبل خروجه مستبدلا في الشوط الثاني.

وسجل الأوكراني أندري يارمولينكو، الهدف الخامس في الدقيقة 35، وأحرز الكولومبي دانيلو أربوليدا الهدف السادس في الدقيقة 81 حيث تدخلت تقنية الفيديو لتعتمد الهدف بعد أن نقضه الحكم بحجة التسلل أول الأمر، قبل أن يسجل المغربي رحيمي الهدف السابع في الدقيقة 88، وشهد الشوط الأول حالة طرد كانت من نصيب مدافع الظفرة ليونارد أوفور والذي أشهر له الحكم البطاقة الحمراء بحلول الدقيقة 39، إثر عرقلته للمغربي سفيان رحيمي المنفرد بالمرمى.

15

وتابع الزعيم تفوقه التاريخي على فرسان الغربية بتحقيقه الفوز رقم 15 مقابل 4 انتصارات للأخير في تاريخ مواجهات الفريقين بعهد الاحتراف والبالغة بمباراة اليوم 25 مواجهة، في حين حضر التعادل بينهما في 6 مناسبات.

هيمنة

وكان العين هيمن على الشوط الأول أداء ونتيجة، وبرغم التنظيم الدفاعي المحكم الذي فرضه لاعبو الظفرة في محاولة لإغلاق الطرق المؤدية إلى مرماهم إلا أن الفريق البنفسجي ضغط بقوة عن طريق الأطراف والعمق ونجح في فتح ثغرات عدة عن طريق كايو كانيدو ويارمولينكو، وسفيان رحيمي تمكن خلالها من الوصول إلى مرمى ضيفه ليسجل أربعة أهداف نظيفة حسمت الأمور إلى حد كبير.

السيطرة مستمرة

وتابع أبناء المدرب ريبروف، سيطرتهم في شوط اللعب الثاني ولعبوا بأريحية ومعنويات عالية، في حين بدا فريق الظفرة مستسلما على نحو واضح، ومن دون أي ردة فعل تذكر اللهم إلا من بعض المحاولات والاجتهادات الفردية المتفرقة من حين إلى آخر، حتى أضاف الهداف المتألق لابا كودجو الهدف الخامس مستفيدا من عرضية البديل سعيد جمعة، قيل أن يضيف كلا من الكولومبي دانيلو أربوليدا، و المغربي رحيمي الهدفين السادس و السابع .

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