«الإمبراطور» يصل للنقطة الرابعة و«البطائح» يكسب الاحترام

المصدر: كلباء - محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

وضع الإمبراطور النقطة الرابعة في رصيده، وأحبط مفاجآت مضيفه البطائح، الذي كان يمني النفس بتحقيق الفوز الثاني على التوالي، ليحقق بداية غير مسبوقة في المواسم الأخيرة على مستوى أندية دوري المحترفين، بأن يفوز الفريق الصاعد إلى الأضواء في أول مباراتين له في الدوري، لكن ذلك لم يحدث، وعرف الوصل من أين تؤكل كتف البطائح، وظفر رفاق البرازيلي جلبيرتو أوليفيرا صاحب هدفي فريقه، بالعلامة الكاملة، ليسعد الإمبراطور جمهوره العريض، الذي ملأ المكان المخصص له من قبل إدارة نادي البطائح، بمنح أنصار الوصل 50 % من سعة ملعب كلباء.

وبرهن لاعبو الوصل، على أن شكل الفريق سيكون مختلفاً، كماً وكيفاً، هذا الموسم، وذلك من واقع الأداء الجيد الذي قدمه الفريق خلال 180 دقيقة، بالتعادل مع الوحدة في الجولة الأولى، والفوز على البطائح أمس، في انتظار قادم الجولات، والتي لن تكون سهلة بكل تأكيد، ليسعد الإمبراطور أنصار الفريق، في وقت كسب فيه البطائح الاحترام، بعد أن أظهر الأخير أداء لافتاً، لكن كفة وخبرة الوصل رجحت في نهاية الأمر.

صعوبات

من جانبه، قال مدرب الوصل، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، عقب نهاية المباراة، فريقي لم يواجه صعوبات في تحقيق الفوز، مشيراً إلى أن الفريق لم يتأثر بغياب اللاعب علي سالمين، وقام البديل بأداء دور اللاعب على أكمل وجه، منوهاً بالأداء الجيد الذي قدمه الفريق، والذي كفل له نيل العلامة الكاملة، وقال: واثق من تطور أداء الوصل في المباريات المقبلة، ونشكر جمهور الإمبراطور على الدعم والمساندة.

استثمار الفرص

بدوره، قال حمدان الشامسي مدير فريق البطائح، إن فريقه أضاع فرصاً مؤكدة أمام الوصل، لو أحسن لاعبو الفريق استثمارها، لتغيرت النتيجة لمصلحة «الراقي»، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يطوي هذه الصفحة سريعاً، وأمامنا مباراة مهمة، تجمعنا بفريق بني ياس في الجولة المقبل خارج الديار، وكشف الشامسي عن مفاوضات يقوم بها النادي مع عدد من اللاعبين، من أجل الانضمام إلى قائمة الفريق، ومن بينهم لاعب شباب الأهلي محمد جابر.

من جهته، أهدى البرازيلي جيلبيرتو أوليفيرا محترف الوصل، فوزهم على البطائح، بثنائية لجماهير الإمبراطور، التي حضرت بأعداد كبيرة لملعب كلباء، وكانت بمثابة اللاعب رقم واحد في صفوف الفريق، مشيراً إلى أن المباراة لم تكن سهلة، ونجحنا في حسم النتيجة لمصلحتنا، ونيل العلامة الكاملة للمرة الأولى، خلال الموسم الكروي الحالي.

وقال: استعادة نغمة الانتصار، دليل على التجانس والتفاهم بين كافة، أفراد الفريق، معرباً عن أمله في مواصلة النتائج الجيدة في قادم الجولات، وأكد اللاعب الذي سجل هدفي فريقه، أنه جاء لمساعدة الوصل لحصد الألقاب، والإمبراطور يقدم كرة جماعية وممتعة، بوجود عدد من اللاعبين أصحاب المهارات والإمكانات العالية.

كما أكد مدافع البطائح، خميس إسماعيل، أنهم كلاعبين فخورون بما يقدمونه في دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن البطائح لا يستحق الهزيمة، ولم نستغل الفرص التي تهيأت للفريق أمام المرمى الوصلاوي، موضحاً أن الفريق لديه الكثير ليقدمه في الموسم الحالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز